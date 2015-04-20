مورينيو يحكي كيف كاد توأم فيلايني أن يخدعه قبل مباراة يونايتد

حكى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي موقفا طريفا حدث له قبل مباراة فريقه مع مانشستر يونايتد يوم السبت الماضي بسبب توأم البلجيكي مروان فيلايني لاعب الشياطين الحمر.

وتغلب تشيلسي على ضيفه يونايتد بهدف نظيف ليقترب من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مورينيو "نزلت في الصباح من الفندق وجدت أحد رجال الأمن يقول لي، فيلايني لن يلعب معهم ثم حكى لي أن اللاعب جاء لهنا فسألته ماذا تريد فرد وقال أنا فيلايني وجئت إلى هنا من أجل الحصول على تذاكر للمباراة من صديقي إدين أزار".

وأضاف "لم أستشعر أن الأمرا حقيقيا على الرغم أن الرجل كان يحاول صنع معروفا لي.. فقمت بالبحث في جوجل عن (شقيق فيلايني) وظهرت لي صورة لمروان وشقيقه منصور فسألت رجل الأمن أيهما الذي جاء فأشار لي على شقيقه".

وتابع مورينيو ضاحكا "قلت له سحقا يا رجل إنه شقيقه التوأم وليس هو".