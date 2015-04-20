بالصور 200 شجرة ظل من وزارة البيئة لجامعة سوهاج

قدمت وزارة البيئة 200 شجرة من أجود أنواع أشجار الظل، بالإضافة إلى 15 حاوية لجمع القمامة، لجامعة سوهاج الجديدة كمساهمة منها في المحافظة على بيئة نظيفة وصحية، صرح بذلك الدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه، رئيس الجامعة .

وكان رئيس الجامعة استقبل، في مكتبه صباح أمس الأحد 19 إبريل الجاري، الدكتور وائل رضا، رئيس وحدة الشباب بوزارة البيئة، والدكتورة جيهان وليم من وحدة الجمعيات الأهلية بوزارة البيئة، والدكتور خالد محمد إبراهيم وعبير محمد عبد الحميد، من جهاز شئون البيئة فرع أسيوط، كوفدًا من وحدة الشباب بوزارة البيئة في ضيافة الجامعة لمدة 5 أيام لتقديم ندوات توعوية، وتثقيفية، وورش عمل لطلاب الجامعة في كيفية المحافظة على البيئة ونهر النيل من التلوث .

وقال الدكتور محروس محمود، عميد كلية التربية الرياضية، أن كلية التربية الرياضية قامت بالتنسيق بين وزارة البيئة وجامعة سوهاج من أجل هذه الزيارة الهامة التي سيقدم فيها الوفد 200 شجرة ظل من أجود أنواع أشجار الظل لأجل زراعاتها في جامعة سوهاج الجديدة، بالإضافة إلى 15 حاوية لجمع القمامة سعة 240 لتر، والعديد من البوسترات الإرشادية في المحافظة على البيئة .

جدير بالذكر أن وفد وزارة البيئة سيشارك اليوم الاثنين في مهرجان الألعاب البيئية والشعبية السادس، الذي تنظمه الجامعة في الفترة من 19- 21 إبريل الجاري، حيث سيقوم ممثلين عن 16 جامعة مصرية من الطلاب، بزراعة شجرة داخل الحرم الجامعي الجديد والقديم لجامعة سوهاج .