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إغلاق 3 معامل غير مرخصة بأسيوط وإحالة الأطباء المتقاعسين عن العمل للتحقيق

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إغلاق 3 معامل غير مرخصة بأسيوط وإحالة الأطباء المتقاعسين عن العمل للتحقيق إغلاق 3 معامل غير مرخصة بأسيوط وإحالة الأطباء المتقاعسين عن العمل للتحقيق

صورة أرشيفية

أكد الدكتور أحمد أنور، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، علي استمرارية تقديم أفضل الخدمات الصحية لأبناء المحافظة تنفيذًا لتعليمات المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، والوصول إلي خدمات صحية جيدة للمرضي، وفي إطار ذلك تم إرسال حملة مكبرة مكونة من أطباء ومفتشي الإدارات للمرور علي المنشآت الصحية بمركز ومدينة ديروط، والتي استمرت لمدة 3 أيام .

وأضاف الدكتور أنور أن الحملة شملت المرور علي مستشفي ديروط المركزي، و10 وحدات صحية، وبعض المنشآت الطبية الخاصة، وأسفرت عن إغلاق غرفة عمليات غير مرخصة بإحدى العيادات الخاصة بالنساء والتوليد، وأيضا إغلاق ثلاث معامل غير مرخصة ووجود مستلزمات غير مصرح بها للمعامل الطبية وتم تحرير محضر للمخالفين، بالإضافة إلي إحالة دكتور ومرافق صحي وممرض بإدارة ديروط للتحقيق ونقلهم لإدارة البداري لعدم التزامهم بمواعيد العمل والنوبتجيات، مشيرًا إلي أنه تم إرسال حملة إلي مركز ومدينة أبنوب أسفرت أيضًا عن تحويل رئيس قسم الأطفال وأخصائي للتحقيق نتيجة لإهمالهم في تأدية عملهم وتقاعسهم عن أداء واجبهم المهني .

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