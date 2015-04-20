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بالصور.. توقف العمل بالشهر العقاري بشبين الكوم لليوم الرابع على التوالي

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توقف العمل بالشهر العقاري بشبين الكوم لليوم الرابع على التوالي

توقف العمل بالشهر العقاري بشبين الكوم لليوم الرابع على التوالي

سادت حالة من الغضب الشديد مواطنى مركز شبين الكوم، بعد توقف العمل بمكتب توثيق شبين الكوم النموذجى لليوم الرابع على التوالي، بسبب عطل فنى فى أجهزة الحاسب، والربط الشبكى .

وأكد محمد علي، أن عمله متوقف منذ أربعة أيام فى انتظار حل مشكلة مكتب التوثيق بشبين الكوم، إلا أن الأزمة مازالت قائمة، مشيرًا إلى أن مكاتب التوثيق غير النموذجية ترفض القيام بعمل مكتب شبين الكوم .

وأضاف محسن جاد، محامى، أن مكاتب الشهر العقارى بمراكز المحافظة ترفض عمل أى توكيلات لعملاء من خارج المركز، مما أدى لتوقف أعمالهم ومصالحهم لليوم الرابع على التوالى .

توقف العمل بالشهر العقاري بشبين الكوم لليوم الرابع على التوالي

توقف العمل بالشهر العقاري بشبين الكوم لليوم الرابع على التوالي

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