أبيدال: باريس سان جيرمان لن يهزم برشلونة

(إفي): قال اللاعب الفرنسي المعتزل إريك أبيدال، مدافع برشلونة الإسباني على مدار ستة مواسم حتى 2013 ، أن مهمة باريس سان جيرمان صعبة جدا أمام البرسا في إياب ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي، بعد أن خسر بنتيجة 1-3 في الذهاب.

وفي مقابلة مع صحيفة (لو باريزيان) نشرت اليوم، قال أبيدال: "مهمة باريس سان جيرمان صعبة جدا. أنا يمكنني قول هذا لأنني أعرف جيدا الفريق الكتالوني. باريس سان جيرمان لن تكون حظوظه أفضل.. الأمر الأصعب سيتمثل في الخسارة. في جميع الأحوال، على الفريق الباريسي أن يحرز أهدافا".

وتطرق أبيدال إلى الغيابات في صفوف باريس سان جيرمان خلال ذهاب "التشامبيونز ليج" أمام البرسا الأسبوع الماضي، ابتداء من زلاتان إبراهيموفيتش وماركو فيراتي.

وأضاف: "لا يجب وضع الغيابات الكبيرة بصفوف باريس سان جيرمان في الحسبان، لا أعرف إذا ما كان هناك فارق كبير بين الفريقين. ابتداء من وقت تأهلهما إلى ربع النهائي يجب التفكير في أنهما على نفس المستوى".

وذكر أبيدال (35 عاما) أنه من الصعوبة البالغة أن يتمكن باريس سان جيرمان من الفوز على البرسا.