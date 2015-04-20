أخبار عاجلة

الأهلي يفوز على بتروجت بهدفين.. ويبتعد بصدارة الدوري -
رسميا.. الأسيوطي يتأهل إلى الدوري الممتاز -
فيديو| مرتضى لمسؤولي الزمالك السابقين: «قعدتوا 10 سنين من غير بطولة.. اتكسفوا على دمكم» -
مرتضى منصور: رئيس الوزراء يدعم الزمالك -
عيش الليلة - النجمة لوسي تغني أغنية "شخاليل" مع أشرف عبد الباقي -
عيش الليلة - "لعبة قرأة الشفايف" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر مع أشرف عبد الباقي -
عيش الليلة - الفنان أحمد زاهر: "غيرت من كلية تجارة لمعهد سينما من ورا أهلي وجدتي كانت رافضة التمثيل" -
المزيج العجيب تخسر معه 10 كيلو في 30 يوم اشربه قبل النوم و صباحا على الريق دون رجيم -
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أبيدال: باريس سان جيرمان لن يهزم برشلونة

Google+ Print
أبيدال: باريس سان جيرمان لن يهزم برشلونة أبيدال: باريس سان جيرمان لن يهزم برشلونة

(إفي): قال اللاعب الفرنسي المعتزل إريك أبيدال، مدافع برشلونة الإسباني على مدار ستة مواسم حتى 2013 ، أن مهمة باريس سان جيرمان صعبة جدا أمام البرسا في إياب ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي، بعد أن خسر بنتيجة 1-3 في الذهاب.

وفي مقابلة مع صحيفة (لو باريزيان) نشرت اليوم، قال أبيدال: "مهمة باريس سان جيرمان صعبة جدا. أنا يمكنني قول هذا لأنني أعرف جيدا الفريق الكتالوني. باريس سان جيرمان لن تكون حظوظه أفضل.. الأمر الأصعب سيتمثل في الخسارة. في جميع الأحوال، على الفريق الباريسي أن يحرز أهدافا".

وتطرق أبيدال إلى الغيابات في صفوف باريس سان جيرمان خلال ذهاب "التشامبيونز ليج" أمام البرسا الأسبوع الماضي، ابتداء من زلاتان إبراهيموفيتش وماركو فيراتي.

وأضاف: "لا يجب وضع الغيابات الكبيرة بصفوف باريس سان جيرمان في الحسبان، لا أعرف إذا ما كان هناك فارق كبير بين الفريقين. ابتداء من وقت تأهلهما إلى ربع النهائي يجب التفكير في أنهما على نفس المستوى".

وذكر أبيدال (35 عاما) أنه من الصعوبة البالغة أن يتمكن باريس سان جيرمان من الفوز على البرسا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع