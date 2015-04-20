نشاط مكثف للسفارة المصرية في توجو

شهد الأسبوع المنصرم، نشاطاً للسفارة المصرية في لومي عاصمة توجو تجسدت في عقد سلسلة من المقابلات والزيارات الميدانية لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم عقد عدة لقاءات مع كل من سكرتير عام وزارة الصحة التوجولية، ومديرة الإدارة العامة للمعلومات والتخطيط بذات الوزارة، فضلاً عن المسئولين بالبنك الدولي بهدف التعرف على مدي إمكانية المساهمة المصرية في دعم القطاعات التوجولية المختلفة، وكذلك بمديرة مكتب وزير الخارجية التوجولي السفيرة/ تيلو،

حيث قام السفير كريم شرف بتسليمها رسالة خطية موجهة من سامح شكري إلي نظيره التوجولي روبرت دوسي بشأن التأييد التوجولي للترشح المصري للمقعد غير الدائم بمجلس الأمن الدولي للفترة 2016-2017، كما تناول اللقاء أيضاً سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين. هذا وتقوم السفارة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في ضوء الرغبة الشديدة التي أبداها المسئولين التوجوليين للتعاون مع مصر سواء في مجال المستشفيات وتدريب وتأهيل الأطباء والممرضين و توفير الأدوية.

وعلي الصعيد الثقافي والقنصلي، أقامت السفارة حفل استقبال للعاملين بشركة المقاولون العرب ومجموعة من العاملين المصريين هناك، كما قام السفير المصري وبرفقته مدير شركة المقاولون العرب في توجو بزيارة إلي مبعوثي الأزهر فى لومي وتفقد حالة احد المراكز الإسلامية التي يقدم فيها مبعوثي الأزهر مواعظهم الأسبوعية حيث تم بحث سبل دعم هذا المركز وامكانية مساهمة شركة المقاولون العرب في إعادة تأهيله.

كما التقي السفير المصري مع رئيس اتحاد الكرة التوجولي أنطوان فولي والسكرتير العام للاتحاد السيد فرديناند أمازون حيث تم الاتفاق من حيث المبدأ علي إقامة مباراة كرة القدم الودية بين منتخبي مصر وتوجو الوطنيين يوم 8 يونيو 2015 بالقاهرة، حيث أكد رئيس الاتحاد التوجولي علي تطلعهم أيضا لتنظيم مباريات ودية بين منتخبي الشباب تحت 17 في نهاية العام الجاري، وقد أرسل سكرتير عام الاتحاد التوجولي لكرة القدم رسالة شكر إلي السفارة علي الاستضافة وعلي التعاون البناء والمعاونة في تسهيل زيارتهم الأخيرة للقاهرة والتحضير للمباراة الودية بين منتخبي مصر وتوجو في يونيو2015 حيث أعرب المسئول التوجولي عن انبهاره الشديد بالطفرة التنموية والرياضية والشبابية التي تشهدها مصر بما يجعلها قبلة لكافة الرياضيين والشباب الأفارقة .