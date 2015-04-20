انتحار شاب شنقًا بأسيوط

لقى شاب مصرعه شنقًا فى ظروف غامضة بشارع أبو خضير بأبو تيج فى أسيوط.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء خالد شلبى مدير المباحث الجنائية يفيد وصول بلاغ لقسم شرطة أبو تيج بالعثور على شاب مشنوقا بشارع أبو خضير بمدينة أبو تيج.

وعلى الفور إنتقل فريق من مباحث القسم برئاسة المقدم أحمد حربى تبين مصرع عمر أحمد محمد مسعود 29سنه مقيم شارع أبو خضير بمدينة أبو تيج ووجود آثار شنق حول رقبته ,تم التحفظ على الجثه إلى مشرحة مستشفى أبو تيج المركزى ويكثف فريق مباحث أبو تيج جهوده لكشف ملابسات الحادث.

وأشارت التحريات الأولية التى قام بها رئيس ومعاونى مباحث القسم وأشرف عليها اللواء خالد شلبى مدير المباحث الجنائية إلى لمشاجرة وقعت بينه وبين شقيقه وقد تكون السبب وراء الحادث