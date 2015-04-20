أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
عيش الليلة - النجمة لوسي: "أخدت علقة موت بسبب الأراجوز اتعلقت من رجلي" -
وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي -
حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
عيش الليلة - أحمد زاهر: "في ثانوي بقيت قليل الأدب" ويحكي موقف كوميدي أثناء هروبه من المدرسة -
ستاد مصر: لقاء مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الاهلى عقب مباراته مع بتروجيت -
ستاد مصر: تصريحات حسن شحاتة المدير الفنى لفريق بتروجيت عقب مباراته مع الأهلى -
حظك اليوم برج الميزان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مانشستر يجدد عقد «لينجارد» لمدة 4 مواسم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

انتحار شاب شنقًا بأسيوط

Google+ Print
انتحار شاب شنقًا بأسيوط انتحار شاب شنقًا بأسيوط

أرشيفية

لقى شاب مصرعه شنقًا فى ظروف غامضة بشارع أبو خضير بأبو تيج فى أسيوط.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء خالد شلبى مدير المباحث الجنائية يفيد وصول بلاغ لقسم شرطة أبو تيج بالعثور على شاب مشنوقا بشارع أبو خضير بمدينة أبو تيج.

وعلى الفور إنتقل فريق من مباحث القسم برئاسة المقدم أحمد حربى تبين مصرع عمر أحمد محمد مسعود 29سنه مقيم شارع أبو خضير بمدينة أبو تيج ووجود آثار شنق حول رقبته ,تم التحفظ على الجثه إلى مشرحة مستشفى أبو تيج المركزى ويكثف فريق مباحث أبو تيج جهوده لكشف ملابسات الحادث.

وأشارت التحريات الأولية التى قام بها رئيس ومعاونى مباحث القسم وأشرف عليها اللواء خالد شلبى مدير المباحث الجنائية إلى لمشاجرة وقعت بينه وبين شقيقه وقد تكون السبب وراء الحادث

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا