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بالصور.. محافظ الأقصر يسقبل وفد الرقابة الإدارية الفيتنامية‎

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محافظ الأقصر يسقبل وفد الرقابة الإدارية الفيتنامية‎

محافظ الأقصر يسقبل وفد الرقابة الإدارية الفيتنامية‎

استقبل محمد بدر محافظ الأقصر، وفد مفتشية الفيتنامية رفيع المستوى وعلى رأسه رئيس المفتشية وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي، هونج فونج، بحضور رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر .

وتهدف زيارة الوفد لمناقشة تفعيل التعاون المشترك ونقل تجربة الحكومة الفيتنامية فى دعم الدور الرقابى ومكافحة الفساد فى الأجهزة الحكومية .

اكد فونج أن تملك رؤية وإرادة لمكافحة الفساد، عن طريق تطبيق مبدأ الشفافية، مؤكدا أن هيئة الرقابة الإدارية واحدة من أهم الأجهزة المصرية في هذه المرحلة، معربًا عن سعادته بتبادل الخبرات بين البلدين، مشددا على أهمية التعاون المستمر بين البلدين، مشيرا إلى أن التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية في مصر بدأ منذ اكثر من 21 عاما، وشهدت هذه الفترة نحو 17 زيارة متبادلة بين الجانبين.

وتابع فونج، أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم مع الرقابة الإدارية للمرة الرابعة، مضيفًا أن هناك إمكانات كبيرة لتحقيق التعاون بين البلدين.

ويذكر ان الوفد كان قد التقى المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لمناقشة سبل تطبيق التجربة الفيتنامية لمكافحة الفساد الإدارى .

محافظ الأقصر يسقبل وفد الرقابة الإدارية الفيتنامية‎

محافظ الأقصر يسقبل وفد الرقابة الإدارية الفيتنامية‎

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