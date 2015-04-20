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إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة نقل بدراجة نارية بالمراغة بسوهاج‎

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إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة نقل بدراجة نارية بالمراغة بسوهاج‎ إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة نقل بدراجة نارية بالمراغة بسوهاج‎

صورة أرشيفية

أصيب شخصين في حادث تصادم سيارة نقل بدراجة نارية ” توك توك ” بناحية الكراعي – دائرة مركز المراغة .

كان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارًا من مركز شرطة المراغة يفيد بوقوع مصادمة ووجود مصابين بناحية الكراعي – دائرة المركز .

تبين بالفحص أنه أثناء قيادة المدعو وليد نظير عوض 31 سنة سائق ويقيم بناحية الجزازرة دائرة المركز، السيارة رقم 15962 نقل سوهاجن اصطدم بالدراجة النارية توك توك رقم 11147 أجرة سوهاج، قيادة المدعو مينا عاطف فتوح 25 سنة ويقيم ببندر المراغة .

نتج عن الحادث إصابة كل من “ قائد الدراجة النارية ، صابر مجلع قلته 50 سنة عامل ويقيم ببندر المراغة ” من مستقلي الدراجة النارية ” بجروح قطعية بفروة الرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ”

وتم نقل المصابين لمستشفي سوهاج العام ، بسؤال قائد السيارة قرر بأنه أثناء سيره فوجئ بوجود دخان كثيف علي الطريق نتيجة اشتعال النيران بكمية من القمامة علي جانب الطريق مما أدي إلي حجب الرؤية واصطدامه بالدراجة النارية .
> جاري سؤال أحد أهلية المصابين ، تم رفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5933 جنح المركز لسنة 2015، وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .

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