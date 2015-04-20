إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالمنشأة بسوهاج‎

أصيب 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتي” بدوي ، يونس ” بناحية روافع العيساوية دائرة مركز المنشاة، بسب خلافات الجيرة .

كان اللواء/إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج قد تلقي أخطاراً من مركز شرطة المنشاه بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية روافع العيساوية دائرة المركز

بالأنتقال والفحص تبين وقوع مشاجرة بين كلاً من :-

> [ طرف أول – عائلة بدوي ] خلف الله صديق أمين محمد 65 سنة عامل ، فتحي صديق أمين محمد 63 سنة عامل، عاصم صديق أحمد سن 32 عامل، أبو الحسن محمد حسين 45 سنة عامل، محمد أحمد أنور 21 سنة طالب ، حسن عبد اللطيف حسن 48 سنة عامل، علي عبد الناصر علي عبد النعيم 35 سنة عامل، صفوت المصري حسن 35 سنة مزارع، محمد حسين علي 35 سنة عامل، أحمد محمد عبد العال 43 سنة عامل مصابًا ” برش خرطوش بأنحاء متفرقة بالجسم “، حسام محمد عبد اللاه 15 سنة طالب مصابًا ” برش خرطوش بأنحاء متفرقة بالجسم ” وتم نقلهما لمستشفي سوهاج العام .

[ طرف ثان – عائلة يونس ] علاء علي محمد مهران 27 سنة عامل، أشرف أسعد محمد همام 20 سنة عامل، عبد الروؤف محمد مهران 60 سنة عامل 4- عبد الرحيم يونس عبد المنعم 17 سنة طالب، علاء علي محمد مهران 27 سنة عامل ، وليد علي محمد علي 28 سنة مهندس، عماد صالح هاشم 31 سنة عامل مصاباً ” برش خرطوش بأنحاء متفرقة بالجسم ” ، علي محمد علي 56 سنة مهندس مصاباً ” برش خرطوش بأنحاء متفرقة بالجسم “، وتم نقلهما لمستشفي سوهاج العام .

الطرفان يقيمان بذات الناحية، سبب المشاجرة خلافات الجوار ، تم ضبط طرفـي المشاجرة .

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعـة وضبط السلاح المستخدم، تم تعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة بالمنطقة .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1897 إداري المركز لسنة 2015 ، وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .