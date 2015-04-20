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مايكروفون – محمود بكر يختار لـ في الجول.. أجمل هدف علق عليه في حياته: هاهاها

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مايكروفون – محمود بكر يختار لـ في الجول.. أجمل هدف علق عليه في حياته: هاهاها مايكروفون – محمود بكر يختار لـ في الجول.. أجمل هدف علق عليه في حياته: هاهاها

"وليد عايز يجيب جول تاريخي وهاهاها".. المعلق المخضرم صاحب التي تعد ضحكته علامة مسجلة كابتن محمود بكر يحل ضيفا على سلسلة مايكروفون مع FilGoal.com.

FilGoal.com سيقدم حواره كاملا مع كابتن بكر يوم الثلاثاء، فانتظرونا.

أما الآن فلمحة بسيطة من الحوار، وسؤال لكابتن محمود بكر عن أجمل هدف علق عليه في حياته؟

يجيب كابتن بكر "أنا الحمد لله ربنا بيبعتلي حاجات بيخليني أبتكر.. بيحط في طريقي أهداف جميلة تخلي الأهداف مرتبطة بصوتي".

وتابع ضاحكا "سأختار هدفين، ينفع؟".

وأوضح "الهدف الأول لوليد صلاح الدين. منذ وصلته الكرة وأنا أقول إنه يسعى لإحراز هدف تاريخي".

وأردف "وفعلا سجل وليد هدفا رائعا بعدما راوغ لاعبا ثم الثاني، ضحكت من قلبي. كان هدفا رائعا فعلا".

وأكمل "أما الهدف الثاني لفكابتن محمود الخطيب".

وأفاد "خدني على خوانة. فجأة وجدته يضع الكرة بالكعب في الزاوية البعيدة".

انتظروا الحوار كاملا.

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