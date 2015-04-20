"تورينو" عنوان سياحي لهواة الثقاقة

تقع "تورينو" شمال غرب إيطاليا، على بعد ساعة بالسيّارة من الحدود الفرنسية، وتعدّ مركزاً رئيساً للمتاحف الثقافية، كما تمتاز بالهندسة المعمارية "الباروك" المتمظهرة من خلال القصور التاريخية، وتشتهر بمعارضها الفنية ومتنزهاتها ومسارحها ومكتباتها.

تتمتع المدينة بمناخ رطب شبه مداري، شبيه بالمناخ القاري بسبب قربها من جبال الألب.

من أهم المعالم السياحية في "تورينو":

- "ساحة القلعة": تقع الساحة في قلب المدينة القديمة بــ"تورينو"، وتعدّ نقطة الانطلاق في جولة سيراً على القدمين في أرجاء المدينة، حيث يمكن الاسترخاء بعد معاينة الروائع المعمارية، والاستمتاع بتناول أحد المشروبات في أحد المقاهي المترامية على أطراف الشوارع، التي تزينها العمارة المستوحاة من عصر "الباروك". تتوسّط الساحة قلعة قديمة عائدة إلى القرن الثالث عشر تقدّم للزائرين فكرةً واضحةً عن تاريخ المدينة.

- "المتحف المصري": يتخصّص المتحف المؤسّس في سنة 1824 في علم الآثار والأنثروبولوجيا المصرية، ويضمّ ثاني أكبر مجموعات العالم من الآثار المصرية بعد القاهرة، إذ يحوي قطعاً أثرية من الذهب والتوابيت والمومياوات.

يفتح "المتحف المصري" أبوابه للزائرين، من الثلاثاء إلى الأحد، وذلك من الثامنة والنصف صباحاً حتى السابعة والنصف مساء، مقابل 7.95 دولارات أمريكية للراشدين، و3.7 دولارات أمريكية للذين تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشر والخامسة والعشرين من عمرهم، فيما الدخول مجاناً لمن هم دون الثامنة عشر.

- "القصر الملكي": كان بني هذا المبنى التاريخي في القرن السادس عشر؛ يتمركز شمالي "تورينو"، علماً أنّه تمّ تحديثه لاحقاً في القرن السابع عشر، وزُيّن بتصاميم المهندس المعماري الباروكي فيليبو يوفارا. تمتلك الحكومة المبنى، الذي تحوّل إلى متحف. يعتبر الأخير واحداً من أبرز مخازن الأسلحة في أوروبا، حيث يعرض الأسلحة الأصلية المستخدمة في القرنين السادس عشر والسابع عشر، التي تظهر القوة العسكرية لــ"تورينو".

تحوي غرف المتحف المفروشات الأنيقة ومجموعة نادرة من الزهريات الصينية واليابانية. هناك، ثمة سلّم ضخم مشيّد من قبل دومينيكو فيري يقود الزائر نحو الطبقة الأولى، حيث تبدأ الجولة.

- "متنزه فالنتينو": يعتبر "فالنتينو" إحدى الأماكن العامّة الأكثر شعبيةً في المدينة، على طول الضفة الغربية لنهر "بو"، يغطّي المتنزه مساحة 500000 متر مربع، ممّا يجعله ثاني أكبر حديقة في المدينة.

ان الدخول إلى المتنزه مجاني، علماً أنّه يضمّ قلعة تفتح أبوابها من الثلاثاء إلى الأحد، وذلك من العاشرة صباحاً حتى السادسة مساء، مقابل 5.3 دولارات أمريكية للبالغين.

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