مصدر: حضور "صافيناز" جلسة الاستئناف على حبسها بقضية إهانة العلم وجوبى

أكد مصدر قضائى بمحكمة شمال الجيزة، أن حكم صافيناز الصادر اليوم الاثنين، كان حضوريا، ولذلك وجب عليها حضور جلسة الاستئناف القادمة أمام المحكمة، بعد حضور وكيل عنها جلسات محكمة الجنح، وصدور حكم ضدها بالحبس لمدة 6 أشهر.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اعتراف صافيناز فى تحقيقات النيابة بعلمها أن البدلة التى كانت ترتديها تشبه علم مصر، هو سبب الإدانة ويقين المحكمة استقر على ذلك، بالرغم من دفع الدفاع بانتفاء علمها بالقصد الجنائى للقضية .

وكانت محكمة جنح العجوزة برئاسة عمرو حسنين رئيس المحكمة وحضور على السيسى وكيل النيابة وسامى أبو غريب سكرتير الجلسة، قضت بحبس الراقصة الأرمينية صافيناز 6 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 15 ألف جنيه فى قضية إهانة العلم المصرى .

- محامى صافيناز يتقدم غدا باستئناف على حبس موكلته 6 أشهر فى إهانة العلم

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