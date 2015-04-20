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16 مايو.. استكمال محاكمة أنس الفقى و"المناوى" فى إهدار المال العام

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16 مايو.. استكمال محاكمة أنس الفقى و"المناوى" فى إهدار المال العام 16 مايو.. استكمال محاكمة أنس الفقى و"المناوى" فى إهدار المال العام
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بدار القضاء العالى، تأجيل محاكمة وزير الإعلام الأسبق، أنس الفقى، ورئيس قطاع الأخبار، عبد اللطيف المناوى، لاتهامهما بإهدار المال العام بالتليفزيون المصرى، لجلسة 16 مايو المقبل لاستكمال المرافعة.

وحضر المتهمان إلى الجلسة بزيهما المدنى، وجلسا فى مقاعد قاعة المحكمة دون إيداعهما قفص الاتهام، فى حين أودعت هيئة المحكمة باقى المتهمين ومن بينهم "نساء"، المسجلين برول القضايا القفص الحديدى.

ومن المقرر أن تستمع محكمة الجنايات خلال جلسة اليوم إلى تقارير لجنة خبراء التليفزيون، عن مناسبة المناقصات التى عّقدت فى عهد المتهمين، مع سعر السوق وقتها.

كانت النيابة العامة أحالت "الفقى" و"المناوى" إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت لهما اتهامات بصفتهما موظفًين عمومين، بالاستيلاء على فروق أسعار فى قيمة الإعلانات التى تدخل لقطاع الإذاعة والتليفزيون، والتسبب فى خسائر مالية بقيمة 360 مليون جنيه.

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مصر 365

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