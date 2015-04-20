أخبار عاجلة

الأهلي يفوز على بتروجت بهدفين.. ويبتعد بصدارة الدوري -
رسميا.. الأسيوطي يتأهل إلى الدوري الممتاز -
فيديو| مرتضى لمسؤولي الزمالك السابقين: «قعدتوا 10 سنين من غير بطولة.. اتكسفوا على دمكم» -
مرتضى منصور: رئيس الوزراء يدعم الزمالك -
عيش الليلة - النجمة لوسي تغني أغنية "شخاليل" مع أشرف عبد الباقي -
عيش الليلة - "لعبة قرأة الشفايف" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر مع أشرف عبد الباقي -
عيش الليلة - الفنان أحمد زاهر: "غيرت من كلية تجارة لمعهد سينما من ورا أهلي وجدتي كانت رافضة التمثيل" -
المزيج العجيب تخسر معه 10 كيلو في 30 يوم اشربه قبل النوم و صباحا على الريق دون رجيم -
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط عاملين سرقا 47 ألف جنيه من شقة صاحب محل جزارة بالجيزة

Google+ Print
ضبط عاملين سرقا 47 ألف جنيه من شقة صاحب محل جزارة بالجيزة ضبط عاملين سرقا 47 ألف جنيه من شقة صاحب محل جزارة بالجيزة
نجحت أجهزة الأمن بالجيزة فى القبض على عاملين بمحل جزارة سرقا 47 ألف جنيه من شقة صاحب المحل، واعترف المتهمان بارتكابهما للجريمة وتحرر لهما محضر.

تلقى المقدم علاء فتحى، رئيس مباحث الجيزة، بلاغاً من صاحب محل جزارة يفيد اكتشافه كسر الخزينة داخل شقته واختفاء المبالغ المالية الموجودة بها، وتوصلت تحريات الأمن إلى أن عاملين بالمحل كانا يترددان على شقة المجنى عليه باستمرار، وهما وراء ارتكاب الجريمة، وتم ضبطهما واعترفا بارتكابهما الجريمة، وأحالهما اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة، للنيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365