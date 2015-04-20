ضبط عاملين سرقا 47 ألف جنيه من شقة صاحب محل جزارة بالجيزة

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة فى القبض على عاملين بمحل جزارة سرقا 47 ألف جنيه من شقة صاحب المحل، واعترف المتهمان بارتكابهما للجريمة وتحرر لهما محضر.

تلقى المقدم علاء فتحى، رئيس مباحث الجيزة، بلاغاً من صاحب محل جزارة يفيد اكتشافه كسر الخزينة داخل شقته واختفاء المبالغ المالية الموجودة بها، وتوصلت تحريات الأمن إلى أن عاملين بالمحل كانا يترددان على شقة المجنى عليه باستمرار، وهما وراء ارتكاب الجريمة، وتم ضبطهما واعترفا بارتكابهما الجريمة، وأحالهما اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة، للنيابة.