"جنح المقطم" تقضى بالحبس سنتين لعاطلين و6 أشهر لآخر سرقوا محتويات شقة

قضت دائرة جنح المقطم برئاسة المستشار محمد الشرقاوى، بمحكمة جنوب القاهرة، بحبس عاطلين متهمين بسرقة شقة موظف بإحدى الشركات، سنتين مع الشغل والنفاذ، وآخر 6 أشهر.

فوجئ المجنى عليه الذى يدعى "م.ا" موظف بإحدى الشركات الخاصة، بكسر باب شقته الكائنة بعمائر الفرسان بمنطقة المقطم، واكتشف سرقة، شاشة تليفزيون، ولاب توب، ومصوغات ذهبية ملك زوجته، فحرر المحضر اللازم للواقعة، والذى حمل رقم 2338 جنح المقطم، وعقب إجراء التحريات المناسبة من جانب رجال مباحث شرطة القسم، استطاعوا تحديد هوية المتهمين، وتبين أنهم 4 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا متخصصا فى سرقة مساكن تلك المنطقة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على 3 متهمين، وتم عرضهم على نيابة المقطم برئاسة المستشار عمرو شريف، والذى أمر بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بالإضافة إلى سرعة ضبط وإحضار المتهم الرابع فى ارتكاب الواقعة، ثم تم التجديد القانونى لهم فى الميعاد، وأحيلت أوراق القضية إلى المحكمة الجزئية التى قضت بقرارها المتقدم.