سقوط المعلمة "عبير" صاحبة أكبر وكر للدعارة فى دار السلام

نجحت مباحث الآداب فى القبض على سيدة تدير شقة لممارسة الدعارة بمنطقة دار السلام فى القاهرة، وضبط برفقتها مجموعة من السيدات والزبائن ومخدرات وخمور.

وردت معلومات للعقيد أحمد حشاد رئيس قسم التحريات بمباحث الآداب بالقاهرة مفادها وجود شقة لممارسة الدعارة، وتحرك على رأس قوة أمنية أشرف عليها اللواء عصام حافظ مدير الإدارة ونائبه العميد وائل جبريل، وتم مداهمة المكان والقبض على المتهمة، "عبير.ا" وشخص آخر يعاونها، وضبط برفقتها قواد هارب من 18 قضية .

وعثرت قوات الأمن بقيادة العقيد محمد الشربينى والمقدم سامح سعيد والرائد طاهر إخلاص داخل الشقة على مخدرات وخمور ومنشطات جنسية، وتم ضبط 4 سيدات يمارسن الجنس مع الزبائن، وتبين أن صاحبة الشقة تستقبل راغبى المتعة الحرام لممارسة الرذيلة مع السيدات مقابل 500 جنيه فى المرة الواحدة، فضلاً عن ممارسة الشذوذ داخل المكان، وأحال اللواء خالد يحيى مدير مباحث القاهرة جميع المتهمين للنيابات المختصة.