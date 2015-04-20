سيدة تلقى نفسها بالترعة فتغرق حزنا على وفاة نجلها بالمستشفى فى سوهاج

تكثف قوات الإنقاذ النهرى جهودها من أجل انتشال جثة ربة منزل فى بداية العقد الثالث من العمر، قامت بالانتحار بإلقاء نفسها بترعة المنشأة منذ قليل حزنا على وفاة نجلها البالغ من العمر 5 شهور داخل مستشفى المنشأة المركزى عقب إصابته بالحمى.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطى المنشأة يفيد بقيام ربة منزل بالانتحار بإلقاء نفسها بالترعة وجارى تكثيف الجهود لانتشال جثتها.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية وقاده العقيد هشام فوزى مفتش مباحث المركز والرائد على الصغير رئيس مباحث المركز بقيام ز ح م 30 عاما ربة منزل بالانتحار بإلقاء نفسها بترعة المنشأة أمام مستشفى المنشأة المركزى عقب إخطارها بوفاة نجلها البالغ من العمر 5 أشهر أثناء تلقيه العلاج من مرض الحمى داخل المستشفى المركزى.

جار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة لتتولى التحقيق وتم إخطار قوات الإنقاذ النهرى لانتشال الجثة .

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