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مصدر: التمركزات الأمنية حول جامعة القاهرة للتدخل فى الوقت المناسب

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مصدر: التمركزات الأمنية حول جامعة القاهرة للتدخل فى الوقت المناسب مصدر: التمركزات الأمنية حول جامعة القاهرة للتدخل فى الوقت المناسب
صرح مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة أن قوات الأمن بمحيط جامعة القاهرة على أتم الاستعداد للتدخل لملاحقة طلاب الجماعة الإرهابية، فى حالة طلب مسئولى الجامعة لذلك.

وأضاف المصدر الأمنى، أن هناك تمركزات أمنية ثابتة حول محيط جامعة القاهرة للحفاظ على الأمن العام والتدخل فى الوقت المناسب، وأن الأمن الإدارى بالجامعة يؤدى مهامه بنجاح ويضبط الخارجين عن القانون من طلاب الإخوان ويسلمهم للشرطة تمهيدًا لإحالتهم للنيابات المختصة.

وكان الأمن الإدارى بجامعة القاهرة ألقى القبض على 13 طالبا إخوانيا بينهم يحيى محمود غزلان نجل نائب مرشد جماعة الإخوان عقب اشتباكهم مع الأمن وإثارة الفوضى داخل الحرم الجامعى.

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