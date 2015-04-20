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محافظ القاهرة: رفع 931 سيارة مهملة من شوارع القاهرة

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محافظ القاهرة: رفع 931 سيارة مهملة من شوارع القاهرة محافظ القاهرة: رفع 931 سيارة مهملة من شوارع القاهرة

محافظ القاهرة

صرح د. جلال مصطفي سعيد، محافظ القاهرة، بأنه تم رفع 931 سيارة متهالكة من شوارع القاهرة خلال الثلاثة أشهر الماضية وذلك بناء على تعليمات صادرة لرؤساء الأحياء بالتنسيق مع المرور لرفع كافة السيارات المتروكة والمهملة بالشوارع وإيداعها بالمخازن والساحات المقررة وذلك في إطار جهود المحافظة لنظافة شوارع القاهرة ورفع التشوهات منها والمساهمة في تحقيق سيولة مرورية مع تأمين عدم استغلالها في أي أعمال إرهابية، وأشار المحافظ بأنه تم تكليف الادارة العامة للمتابعة الميدانية المحافظة لحصر كافة السيارات المتروكة بالشوارع على مستوى أحياء القاهرة كلها ، وتكليف رؤساء الأحياء برفعها مع عقد اجتماع أسبوعي لمتابعة ما يتم من رفعه وما يستجد.

وأشار المحافظ بأن السيارات التي يتم رفعها وتحمل لوحات معدنية يتم تسليمها للمرور للتصرف بها وتسليمها للمالك بعد سداد الغرامات المقررة ، أما السيارات التي لا تحمل لوحات معدنية يتم التحفظ عليها بالمخازن المحددة ، ولا يتم تسليمها لملاكها إلا بعد تقديم أوراق ثبوت الملكية وسدادالغرامات المقررة والتعهد بعدم تركها بالشوارع مرة أخرى وفي حالة عدم تقدم احد لاستلامها سيتم تجميعها والاعلان عن بيعها كخردة بمزاد علني لصالح صندوق خدمات المحافظة .

وناشد المحافظ المواطنين بإمكانية المساهمة مع المحافظة بالإبلاغ عن أي سيارة متروكة بالشوارع من خلال خط التليفوم الساخن الخاص بالمحافظة رقم (114) أو من خلال تقديم موقع السيارة على بوابة المحافظة الإلكترونية www.cairo.Gov.eg .. وشدد على رؤساء الأحياء وشرطة المرافق والمرور بالتعامل بكل حزم مع أي بلاغ عن أي سيارة مهملة بالشوارع .

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