تجمهر عشرات المعلمين بـ “تعليم المنيا” لرفض ترقيتهم بعد حصولهم علي تدريبات

تظاهر عدد من المعلمين بتعليم المنيا، لإنهاء الظلم الواقع عليهم منذ عام 2012 وحتى الأن، والتحقيق في المخالفات التى أرتكبت بحق2650 معلماً أدوا تدريبات وأبحاث عملية خاصة بالترقيات فى الجهاز الحكومى طبقاً لبروتوكول التعاون بين الوزارة والأكاديمية المهنية لتدريب المعلمين، دون ترقيتهم.

وقال المحتجون بعد إنتهاء التدريب فوجئنا بنزول الدرجات المالية من الدرجة الاولي للثالثة وعندما إستفسرنا عن السبب لم نجد ردود، فرفعنا مذكرة إلى المحافظ السابق ووعدنا بمخاطبة وزير التربية والتعليم ومنذ عام 2012 لم يتم حل المشكلة التي يتضرر منها 2500 معلم على مستوى المحافظة، مضيفاً إن المتضررين قدموا أبحاث وبعد التدريب فوجئوا بترقية معلمين أخرين لم يلتحقوا أساساً بالتدريب ولم يقدموا أبحاثاً، رغم إن شروط الترقيات حضور التدريبات وتقديم أبحاث.