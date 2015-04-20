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محافظة المنوفية تعقد ملتقى لتشغيل الشباب بمشاركة 50 شركة

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محافظة المنوفية تعقد ملتقى لتشغيل الشباب بمشاركة 50 شركة محافظة المنوفية تعقد ملتقى لتشغيل الشباب بمشاركة 50 شركة
تعقد مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية ملتقى لتشغيل الشباب يوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من إبريل الجارى، تحت رعاية الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

يعقد الملتقى بالمعرض المقام بأرض الاستاد الرياضى بشبين الكوم، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع أكثر من "خمسين" شركة من شركات القطاع الخاص.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن التنسيق مع شركات القطاع الخاص فى المرحلة القادمة لابد أن يلقى اهتماما كبيرًا، وذلك لاستيعاب أكبر عدد من أيدى أبنائنا الشباب، وإتاحة فرص عمل للخريجين وغيرهم، مشيرا إلى أن الدولة لابد أن تكثف جهودها فى هذا الاتجاه، لأن شركات القطاع الخاص تمثل عنصرا مهمًا فى إدارة عجلة الإنتاج الوطنى، واحتواء كثير من الأيدى العاملة فى مختلف المجالات.
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