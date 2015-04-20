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الأوقاف ومحو الأمية تنظمان قافلة تعليمية ودينية لأبناء قبائل عيون موسى

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الأوقاف ومحو الأمية تنظمان قافلة تعليمية ودينية لأبناء قبائل عيون موسى الأوقاف ومحو الأمية تنظمان قافلة تعليمية ودينية لأبناء قبائل عيون موسى
نظمت مديرية الأوقاف بالسويس، بالتنسيق مع هيئة تعليم الكبار والمجلس القومى للسكان وطلاب جامعة السويس ظهر اليوم، قافلة تعليمية ودينية تستهدف تعليم وتوعية أبناء القبائل العربية وبدو سيناء بمنطقة موسى.

وقال الدكتور كمال البربرى، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس لـ"اليوم السابع"، إن القافلة تضم عددا كبيرا من الطلاب ومسئولى محو الأمية، وبمشاركة عبير أمين على، أمينة المجلس القومى للسكان، وبحضور رئيس حى الجناين، وتهدف إلى عمل قافلة متكاملة بمشاركة كافة الجهات وتذليل أى عقبات، وحل أى مشاكل تنموية فى هذه المنطقة المهمة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أن هذه القافلة لن تكون الأخيرة لمنطقة عيون موسى، وهناك خطة لاستهداف جميع المناطق المحرومة وتوعية أبنائها تعليميا ودينيا وثقافيا.

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مصر 365

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