توزيع 75 ألف جنيه على 25 فتاة يتيمة لزواجهن ببنى سويف

وزع المستشار محمد سليم، محافظ بنى سويف، اليوم الاثنين، 75 ألف جنيه على 25 فتاة يتيمة بمناسبة زواجهن بواقع 3 آلاف جنيه لكل عروسة فى الاحتفالية، التى أقامتها مؤسسة السيدة حورية بجامع السيدة حورية رضى الله عنها فى مدينة بنى سويف، بحضور وكيل وزارة الأوقاف ومديرعام التضامن ورئيس مدينة بنى سويف.

وأكد المحافظ أن هذه الاحتفالية تؤكد على روح التكافل والوفاء بين أبناء المحافظة بكافة أطيافه وطبقاته الاجتماعية، لافتا إلى أهمية الاهتمام وتقديم الدعم المعنوى والمادى للأيتام والفئات الأكثر احتياجًا فى محاولة لرسم ابتسامة على وجوههم والوقوف بجانبهم فى بداية مرحلة جديدة من حياتهم وتكوين أسرة جديدة تشارك فى بناء الوطن.