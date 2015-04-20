محافظ الشرقية يقرر تحويل أماكن الكافيتريات المخالفة لممشى عام

قال اللواء ممدوح طه رئيس مدينة الزقازيق، إن محافظ الشرقية الدكتور رضا عبدالسلام أصدر قرارًا اليوم بتحويل كورنيش بحر مويس، بدءًا من ديوان عام المحافظة إلى الجامعة، والذى تمت إزالة الكافيتريات التى أقامها رجال الأعمال بالمخالفة للقانون إلى ممشى عام.

وأضاف رئيس مدينة الزقازيق فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الممشى سوف يتم تنفيذه بطول 2 كيلو متر خلال شهرين ابتداء من اليوم الاثنين، وأنه سيتم رصف الطريق، وإقامة تندات و زهور ليكون متنفس عام لأهالى الزقازيق .

كان محافظ الشرقية قد شن حملة مكبرة أمس الأول السبت، تمكنت من إزالة 10 كافيتريات تتعدى على بحر مويس بالمخالفة للقانون وأصحابها من رجال الأعمال المعروفين بمدينة الزقازيق.

وقال الدكتور رضا عبدالسلام محافظ الشرقية، "إننا لا نخضع لأى نوع من البلطجة، ولن نسمح بلوى زراع الدولة، وستعود هيبة الدولة بقوة وحسم فى ظل تنفيذ الإجراءات القانونية الصارمة ".

الأمر الذى أثلج صدور المواطنين، وأكدو أنها خطوة جريئة تحسب للدكتور رضا عبدالسلام محافظ الشرقية بعد عجز سابقيه من المحافظين، من إزالة تلك التعديات التى ظهرت عقب ثورة يناير .