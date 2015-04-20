تكدس شاحنات ميناء الإسكندرية بسبب النظام الإلكترونى الجديد

شهد ميناء الإسكندرية حالة من الاستياء من بعض سائقى الشاحنات بالميناء، بسبب تطبيق النظام الإلكترونى الجديد، والذى ينظم حركة دخول وخروج الشاحنات من وإلى الميناء.

وشكا السائقون من تأخر وتعطل سير الشاحنات، بسبب التكدس وبطء الحركة، لافتين إلى أن الأمر يعرضهم لمخاطر الطريق ليلا ويعرضهم لحوادث الطريق، وطالبوا بالعودة إلى النظام القديم لضمان سيولة الحركة اليومية.

من جانبه قال اللواء عبد القادر درويش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية لليوم السابع إن النظام الإلكترونى الجديد يهدف إلى العمل لصالح المنظومة ككل، ويعمل على تحسين المنظومة داخل الميناء، وربطها بنظام إلكترونى موحد، موضحا أن التكدس وقع خلال عدة ساعات من بداية تطبيق النظام الإلكترونى الجديد، إلا أنه تم حل الأزمة وعادت الحركة الطبيعية إلى الميناء، وعادت السيولة الطبيعية لحركة الشاحنات من وإلى خارج ميناء الإسكندرية.

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