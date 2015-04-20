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المنوفية تشارك فى مهرجان دمنهور الدولى للفلكلور

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المنوفية تشارك فى مهرجان دمنهور الدولى للفلكلور المنوفية تشارك فى مهرجان دمنهور الدولى للفلكلور
أكد سامى حنفى أبو المجد وكيل وزارة الثقافة بالمنوفية، أن فرقة المنوفية للفنون الشعبية بقيادة الفنان خالد قنيدة، ستشارك بـ27 عضوا فى مهرجان دمنهور الدولى للفلكلور والذى سيقام بدار الأوبرا بدمنهور فى الفترة من 30/4/2015 إلى 5/5/2015 .

وأضاف أبو المجد أن الفرقة ستشارك بعروضها يوم 1/5/2015 بفقرات من وحى البيئة بمحافظة المنوفية وعدة رقصات منها (الأرض الطيبة - العصاية – الحصان – عرب أبو ذكرى- التنورة)، كما ستشارك الفرقة بعدد من أعضائها فى المهرجان الدولى للفلكلور المزمع إقامته فى مدينة مونتانا ببلغاريا والذى سيقام فى الفترة من 30/5/2015حتى 4/6/2015 بعدد من الفقرات من وحى البيئة بمحافظة المنوفية.
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