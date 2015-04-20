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تنفيذ مشروع لتوطين "البدو الرحل" بالتعاون مع جهاز تعمير سيناء

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تنفيذ مشروع لتوطين "البدو الرحل" بالتعاون مع جهاز تعمير سيناء تنفيذ مشروع لتوطين "البدو الرحل" بالتعاون مع جهاز تعمير سيناء
أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة تقوم بالتعاون مع جهاز تعمير سيناء بتنفيذ مشروع لتوطين "البدو الرحل" مع توفير أنشطة خدمية لتطوير هذه التجمعات وجعلها تجمعات منتجة لرفع المستوى الاقتصادى والاجتماعى لديهم وزيادة الشعور لديهم بالانتماء للمكان والولاء للوطن.

جاء ذلك خلال افتتاح مزرعة متكاملة على مساحة 42 فدانا بتجمع "البدع" والذى يقع على بعد 35 كيلو مترا شرق مدينة أبو زنيمة ويقطن به 60 أسرة بدوية، وذلك بحضور اللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة والمهندس محمد السقا رئيس جهاز تعمير سيناء وأهالى التجمع.

من جانبه، أكد المهندس محمد السقا رئيس جهاز تعمير سيناء أن المزرعة هى ثانى مزرعة يتم افتتاحها، ضمن مشروع التنمية المتكاملة، لأهالى جنوب سيناء وتضم 4 أفدنة خضار وفدان واحد كمزرعة سمكية و20 صوبة زراعية على مساحة فدانين و32 فدان فاكهة وفدان أعلاف ملحق به حوش لتربية الأغنام و520 نخلة.

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مصر 365