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قناة تلفزيونيّة جديدة في تونس تكشف عن برامجها لشهر رمضان المقبل

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قناة تلفزيونيّة جديدة في تونس تكشف عن برامجها لشهر رمضان المقبل قناة تلفزيونيّة جديدة في تونس تكشف عن برامجها لشهر رمضان المقبل

الإثنين 20-04-2015 14:55

أعلن معزّ بن غربيّة مدير" قناة"التّاسعة" في ندوة صحفيّة حضرتها الممثلة التونسيّة المقيمة في درّة زرّوق وشخصيات آخرى فنية وإعلامية عن أهمّ برامج الشبكة الرمضانيّة للقناة الجديدة، وهي عرض مسلسل"ليلة الشك" بطولة درة زروق، وهو من إنتاج شركة الإنتاج التي يملكها معز بن غربيّة نفسه.

كما أنتجت القناة سلسلة تلفزيونيّة بعنوان:"البوليس"، وهي من بطولة كمال التواتي، ولطفي العبدلّي، وفتحي الهدّاوي، وهشام رستم، وهم كوكبة من أكبر وأشهر نجوم التمثيل في تونس، كما ستعرض قناة "التاسعة" في شهر رمضان سيتكوم "السكرتيرة" من بطولة الممثلة وجيهة الجندوبي وهو أيضاً من إنتاج القناة.

والملفت والطريف أن النائب السّابق في المجلس التأسيسي التونسي إبراهيم القصّاص سيشارك في هذا العمل علماً وأنه شخصية أثارت الكثير من الجدل لما عرف عنه من ميل إلى المشاكسة والتصريحات الغريبة التي أحدثت ضجة إعلامية لمّا كان ناشطاً في الحياة السياسية وبالتّالي فإن مشاركته كممثّل لأول مرّة سيجلب اهتمام المشاهدين.

وأعلن معز بن غربيّة في الندوة الصحفية نفسهاعن قرب بداية البث لقناته التلفزيونية الجديدة "التّاسعة" وهي قناة جامعة ستعرض نشرات إخبارية وبرامج سياسيّة، وأخرى ترفيهية، وبرامج ألعاب ومسابقات، إلى جانب الدراما، وقد تمّ تحديد بداية البث يوم 18 أيار/مايو آيار المقبل.

كما كشف مدير القناة عن بعض رجال الأعمال المساهمين في رأس مال القناة وهم من الأسماء المشهورة في تونس.
وتأتي هذه القناة الخاصّة الجديدة لإثراء المشهد السمعي البصري في تونس والذي يضم إلى جانب القنوات العمومية العديد من القنوات الخاصّة مثل"نسمة"، و"الحوار التونسي"، و"حنبعل"، و"تلفزة تي في"، و"المتوسط"، و"تي أن أن" وغيرها.
وتعليقاً على سجن المذيع سمير الوافي بتهمتي الابتزاز والتحيّل قال معز بن غربيّة في ندوته الصحفيّة إنه ضد إيداعه السجن وإنّه حتى وأن ثبتت إدانته فيمكن الإكتفاء بعقوبة الغرامات والخطايا المالية علماً أن بين سمير الوافي ومعز بن غربية عداوة لأسباب متعددة منها المهنية وكذلك ربما الشخصية.

ومعز بن غربية كان قد سجن لبضعة أيامـ وصدر بحقه حكم بالسجن لمجة ستة أشهر مؤجلة التنفيذ بتهمة "ارتكاب عمل موحش ضد رئيس الدولة والتحيّل ونسبه صفة لنفسه لدى العموم" وفق الصيغة القانونية، وهو الذي أثار اسم سمير الوافي في أبحاثه وأثناء محاكمته، ما جعل القضاء يفتح تحقيقاً في حق ما نسب لسمير الوافي من تهم، وبعد ذلك قررت النيابة العمومية سجنه في انتظار محاكمته يوم 22 أبريل/نيسان المقبل.

 

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