750 ألف دولار ثمن خاتم خطوبة نيكي ميناج

كشف أحد خبراء المجوهرات أن خاتم خطوبة النجمة العالمية Nicki Minaj، وصلت تكلفته إلى 750 ألف دولار أمريكي، أي انه من أغلى الخواتم التي حصل عليها نجوم هوليوود.

ووفقاً لصحيفة People الأمريكية، فإن الخاتم الذي قدمه Meek Mill لـ Minaj أثناء عرضه الزواج عليها، هو من الألماس الأصفر الخالص عيار 15 قيراط.

وكما ذكرنا سابقاً، خاتم Nicki يشبه إلى حدّ كبير خاتم خطوبة النجمة Lady Gaga.

يشار إلى أن علاقة Meek و Nicki بدأت بشكل سرّي عام 2014، لكنّها خرجت إلى العلن مع بداية العام، ويبدو أنّها ستتكلّل بالزواج قريباً.