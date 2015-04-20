مسلسل خلافات جورج الراسي وجويل حاتم مستمر على شاشات التلفزيون إلى أن يملّ أحدهما

أطلّ الفنان جورج الراسي عبر برنامج "المتهم" الذي يُعرض على شاشتي "LBCI" والـ"LDC" ليوضح كلّ الاتهامات التي طالته، بعد المشكلة التي وقعت بينه وبين زوجته جويل حاتم، والتي جعلت جورج وقضيته حديث الناس والصحافة في وقت قصير جداً، لم يستطع فنه الذي بدأه في عمر 16 عاماً أن يُحققه له، أو أن يضعه في المكان الذي أوصلته إليه هذه القضية.

وبدا جورج خلال الحلقة في حديثه يكسر أحياناً ويجبر أحياناً أخرى، وكأنه يريد أن يظهر حقه ويحافظ على علاقة طيبة مع جويل وعائلتها في نفس الوقت، كما ظهر التناقض في بعض تصريحاته، حيث حاول انتقاء كلامه بدقة، فوصف جويل بأنها "والدة ابنه"، محافظاً على هدوئه، على الرغم من كل الاتهامات التي طالته، بالمقارنة مع جورج الذي أطلق تصريحات نارية في حلقة سابقة من "بلا تشقير" مع تمام بليق. وقال حينها إن زوجته مريضة. وقد انتهت حلقة "المتهم" بمحاولة اتصال جورج بجويل لمصالحتها.

في بداية الحلقة، دخل جورج مباشرةً إلى صلب الموضوع، فأكّد أنه شخص يتكتم عن أموره الشخصية، وقال: "للأسف إني بهذا الموقف أتكلم علناً".

وبالحديث عن مزاجيته، قال جورج إن المزاجية ليست سبباً لاتخاذ قرارات مصيرية، وأضاف: "ما حدا بيقدر يعرف بين اثنين شو في، وهي تعرفني من الأساس أنا أغني وأسافر، وأنا ما وصلت لهون من أول مشكل ولا من عاشر مشكل أنا ضحيت كتير".

وعن الحمل قبل الزواج، قال جورج كان ضد تصريح جويل بهذا الأمر، وحاول تبرير الحمل بأنه حصل وهما في مرحلة خطوبة، لافتاً إلى أن كثيرين من الناس يقيمون علاقات في السرّ قبل الزواج، ليعارضه رودولف بالقول: "إن هذا تبرير الخطأ بالخطأ"، ليردّ عليه جورج بالقول: "يمكن".

وأكد جورج أنه كان متزوجاً قبل جويل من دون أن يعلم أحد، وهذا أكبر دليل على أنه لا يحبّ نشر أخبار العائلة علناً طمعاً بالشهرة، وأوضح أنّ والد جويل ساعد جورج في تخليص معاملات طلاقه التي كانت عالقة.

مصالح جورج للزواج من جويل

وعمّا إذا كانت قضيته مع جويل هدفها الشهرة، أكد أنه لا يحتاج إلى الشهرة، مشيراً إلى أنه أطلق ألبومه وهو بعمر 16 عاماً، وأنه معروف منذ ذلك الوقت.

وعمّا إذا كان زواجه من جويل طمعاً بالمال، أكد جورج أنه لا يحتاج إلى الأموال، واعترف أن جويل معتادة على نمط معيّن من الحياة، لم يستطع هو تأمينه لها في وقت معين، لذا كان والدها يساعدها. وأكد أن الشقة التي كانا يعيشان فيها ليست من تقديم والدها، موضحاً أن ما يقدمه والد جويل لها هو أمر بينهما ولا يخصّه هو، مشيراً إلى أنه لو أراد استغلال أموال الناس، لكان استغلّ الفرص الكثيرة التي أتته في الحياة للقيام بذلك.

وعن صرف الأموال بكثرة، أوضح جورج أنه يصرف كأيّ شاب، ونفى كلياً أن يكون قد تعاطى مخدرات، وأن يكون قد عنّف جويل. وأعرب عن استعداده لإجراء الفحوصات اللازمة وللمثول أمام القضاء بشأن هذين الموضوعين، معتبراً أنّ الشاب إذا كان يحبّ السهر والحياة، فلا يعني ذلك أنه يتعاطى المخدرات، مشدداً على أنه لا يتّهم والدة ابنه بأنها تتعاطى المخدرات أو غير موزونة.

اتهام جورج بخطف ابنه

وعن اتهامه بخطف ابنه، قال إنه لا يوجد والد يخطف ابنه، مشيراً إلى أن أهل جويل أتوا إلى منزله ليأخذوا الطفل، فقرر أن يأخذ ابنه إلى مكان آمن في أحد الفنادق، رافضاً الإقرار بأنه خطف ابنه، في وقت شدّد على ضرورة رؤية جويل للطفل، وعلى دعوتها دائماً كي تراه. لكنه قال إن جويل ترفض المجيىء لرؤيته، معتبرةً أنه يجب أن يكون معها دائماً.

وأكد جورج أنه لا يخاف من جويل بل من كلّ الأشخاص الذين يحيطون بها. وأكد أنها ليست مريضة، وكلّ شخص يأخذ الأدوية، وهو ما خالف تصريحه السابق بهذا الشأن. ولفت جورج إلى أنه لم يكن يعلم بأنّ جويل تأخذ أدوية، مشيراً إلى أن هذا الأمر لم يؤثر فيه، بل تعايش معه.

وعن السبب الحقيقي لخلافهما، قال جورج إنه لا يعرفه، بل إن هناك من يضغط عليها، وأنه تفاجأ بخبر طلاقه.

وأوضح أنه لم يعنفها يوماً كما تدّعي، مشيراً إلى أن كل الدعاوى أقيمت ضده في اليوم الذي أخذ فيه الطفل، في وقت لم يوجّه هو أيّ دعوى ضد جويل.

وأكد جورج أن كل هذه القضايا هي عبارة عن ورقة صغط عليه، مشيراً إلى أنه لن يتخلى عن ابنه، مطالباً باعتماد طريقة لرؤيته بالمناصفة مع أمه، وأوضح أنه استأجر غرفة في أوتيل لابنه حتى تأتي جويل لرؤيته.

وعن حقيقة تهديد جويل له بأنها سترمي نفسها هي وابنها من الطابق السادس، طلب جورج عدم الغوص في هذه التفاصيل، معتبراً أن هذا الموضوع حساس جداً ويُمكن أن يؤثر في ابنه لاحقاً.

وعن اتهامات جويل لعائلة الراسي على الـ"فيس بوك" بأنها عائلة "بلا ضمير"، أوضح جورج أنه يفهم كلام جويل، لأنها أمّ وقلبها محروق، وهي تعلم كيف عاملتها عائلة الراسي. وأكد أنّ إعادة العلاقة أمر صعب باعتبار أنّ "الجرة انكسرت"، موضحاً أن عائلتها كانت دائماً تضغط عليها لتطلّقه.

جويل وساندرين الراسي

وأكد جورج أن شقيقته سابين لم تحصل على حقّ الحضانة بل كان قراراً مبدئياً من المحكمة قبل البث بقضية الحضانة بين الوالدين.

وعن الصور التي نشرتها جويل حاتم مع ابنة ساندرين، التي حُرمت شقيقته ساندرين من رؤيتها بسبب طلاقها من زوجها، أكد جورج أنه لا يحق لجويل أن تجرّح بساندرين بهذه الطريقة، لأنها تهتم بابنها جو ريثما يبتّ القرار القضائي بحضانة الطفل، معتبراً أنّ هذه الأمور الحساسة يُمكن أن تؤدي إلى مشكلات كبيرة، موضحاً أن لا مانع لديه في أن تكون جويل صديقة ابنة أخته، من دون أن تنشر هذه الصور بالتزامن مع هذه المشكلة بينهما.

وعن إهانة شقيقه سباستيان لجويل ولشرفها عبر الـ"فيس بوك"، أكد جورج أن شرف جويل هو من شرفه، وأنّ حساب الـ"فيس بوك" الذي تعرّض لجويل مزيف، وأنه عندما علم بالأمر اتصل فوراً بسباستيان ليتأكد من الأمر، فنفى كلياً أن يكون صاحب الحساب.

جويل ونادين الراسي

وتحدّث جورج عن كلام جويل على الفنانة سيرين عبد النور، وقولها بإنها "ست الستات"، فأكد أنّ سيرين فعلاً "ست الستات" و"كلنا نحبّها"، معبّراً عن أسفه للخلاف بينها وبين شقيقته. ولكنّ جورج اعترض عندما بدأت جويل بشتم شقيقته والوقوف إلى جانب سيرين من خلال تدويناتها على الـ"فيس بوك"، حيث اتصل بوالدها لتوقف هذا الكلام بعد أن حاول معها مراراً ولم تقتنع منه.

وأشار جورج إلى أنّ نادين وجويل لا يعرفان بعضهما البعض كثيراً، وقد جلسا مع بعضهما البعض 5 مرات منذ تاريخ زواجه وجويل.

وتساءل جورج حول سبب قيام جويل بالتشهير والتجريح بعائلة الراسي، في وقت لم يتكلم هو يوماً بالسوء عن عائلة "حاتم"، مشيراً إلى أنه وجويل ليسا أول شخصين ينفصلان.

وفي تلميح من جويل إلى أن جورج يطمع في ثروة جدتها الموجودة في البرازيل، ضحك جورج وأقسم بابنه أنه قبل الزواج من جويل لم يكن يعرفها ولا يعرف والدها، وقال لها حينها إنه إذا تزوّجها فإنّه لا يستطيع أن يؤمن لها مستوى الحياة التي تعيشها في بيت والدها، وهذا ما جعلها تحبّه على حد تعبير جورج، مشيراً إلى "أنّ جويل امرأة ليس من المستغرب أن أحبّها وأغرم بها". وقال: "شو بدي أحلى من هيك"، وأضاف: "إذا كانت تملك الأموال فهذا أمر لها وليس لي". ولم ينكر الراسي أنّ الأموال يُمكن أن تدعم ابنه مستقبليّاً، ولكن ليس ليستفيد منها هو. وعبّر جورج عن غضبه لنشر صور ابنه جو على مواقع التواصل الاجتماعي.

عن انتقاد الصحافة له ولزوجته بسبب "نشر غسيلهما" علناً، وطلب بعض الصحافيين منهما عدم التحدّث عن مشاكلهما الخاصّة، أيّد جورج هذا الكلام، وشدّد مراراً على أنه لم يكن يريد أن يكون في هذا الموقف، ولكنه اضطر إلى أن يظهر كي يُبرّر موقفه تجاه كلّ الاتهامات التي طالته.

من جورج إلى جويل

ووجّه جورج كلامه إلى جويل، وطلب منها تخطّي هذه المرحلة من أجل ابنهما جو، مؤكّداً أنه سيحاول أن يكون أباً صالحاً، في وقت دعاها إلى أن تكون أمّاً صالحة حتى لا يلومهما ابنهما لاحقاً. وأكّد جورج أنّ من الضروري أن يتربّى الطفل مع أمه، مشيراً إلى أنه في البداية كان خائفاً من تعاطي جويل الأدوية، قبل أن يبدأ الدكتور حاتم، والد جويل، بمراقبة وضعها، ما جعله مطمئناً إلى أن يكون الطفل معها، خصوصاً إذا كان الولد سيتربّى في جو عائلة بمستوى عائلة حاتم. وشدّد جورج على محبته لعائلة حاتم، مذكِّراً بأنه هو والد جو ويحقّ له رؤيته دائماً، معلناً أنّه سمّى ابنه "جو" على اسم والد جويل.

فنياً، أوضح جورج أنّ غيابه عن الفن سببه عدم وجود شركة إنتاج بجانبه، معتبراً أن حياة الفن تكون أحياناً صعوداً وأحياناً نزولاً.

وقال جورج: "أتمنى لو يحكوا عني بفني"، معتبراً أنّ المشاكل التي حصلت معه هي فوق إرادته، وقال: "لا تكره شيء لعله خير"، مؤكداً أنه يمرّ بفترة صعبة جداً.، وتابع: "لا أريد أن أصبح نجماً رقم أول من خلال كلام سربته زوجتي أوأذية ابنتي"، وأكد أن كل ما حصل ليس مدبّراً إطلاقاً.

جورج يتّصل بجويل

وفي محاولة من رودولف لإقامة صُلح بين جورج وجويل، طلب منه الاتصال بجويل، فحاول مراراً إلا أن هاتفها كان مغلقاً. لكن جويل عاودت الاتصال به لاحقاً، وذهبت لرؤية الطفل، ريثما تبتّ المحكمة في قضيّتهما العائلية.

وفي نهاية الحلقة غنّى جورج أغنية "إنت الوجود" لأوّل مرة، وقال إنه سيهديها لابنه جو ووالدته جويل حاتم.

وبعد انتهاء الحلقة أعلنت جويل حاتم عبر صفحتها الخاصة على الفايسبوك، أنها ستطل الليلة في برنامج "للنشر" مع ريما كركي للرد على اتهامات جورج لها في "المتهم" ما يؤكد أنّ مسلسل خلافات جورج وجويل مستمر على شاشات التلفزيون إلى أن يملّ أحدهما.

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