Pullman و Hirsch يعودان الى فيلم Independence Day 2

في نهاية العام الماضي، كشفت شركة Sony Pictures أنها تحضّر جزءاً ثانياً من فيلم Independence Day التي أطلقته عام 1996 ونال نجاحاً كبيراً على شباك التذاكر العالمي، وقد ذكرت الشركة أيضاً أنها فشلت في إقناع الممثل Will Smith بالعودة لتأدية دور الكابتن ستيفن هيلر في الجزء الجديد. في المقابل، تأكدت عودة المخرج Roland Emmerich لتولّي إخراج الجزء الثاني والذي بدوره وفي تغريدة له على twitter أكّد مشاركة الممثلين Bill Pullman و Judd Hirsch حيث سيؤدي الأول دور الرئيس الأميركي Thomas J. Whitmore والثاني دور Julius Levinson وهما الدوران اللذان أدياهما في الجزء الأول. أما الممثلين الجدد في الجزء الثاني فهم: Liam Hemsworth و Jessie Usher و Charlotte Gainsbourg و Travis Tope و Joey King. يذكر أن موعد إطلاق Independence Day 2 حدد في 24 يونيو 2016.