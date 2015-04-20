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الصورة الأولى لكريس براون مع ابنته

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الإثنين 20-04-2015 14:23

نشر النجم الشهير Chris Brown أوّل صورة له مع ابنته Royalty على صفحته الخاصة في "إنستغرام" .
وتظهر الصورة النجم وهو يحتضن ابنته البالغة من العمر 10 أشهر، ويرتدي ملابس من نفس لون ملابسها.
وأرفق Chris الصورة بتعليق كتب فيه: "الله أنعم عليّ بتوأم روحي".
وكان النجم البالغ من العمر 25 عاماً قد علم حديثاً بأنه أبٌ للطفلة، وهي من عارضة الازياء Nia Guzman التي كان على علاقة بها.
يُذكر أنّ Chris Brown طلب من Nia Guzman أن تعيش في هوليوود ليتمكّن من قضاء المزيد من الوقت مع ابنته Royalty.

 

 

 

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