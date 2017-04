لوك براين فنان العام في حفل أكاديميا موسيقى الريف

أقامت أكاديميا موسيقى الريف احتفالاً خاصّاً بتوزيع جوائز "ACM"، في الدورة الـ50 للأكاديميا، بحضور أكثر من 70 ألف مشاهد في أرلينجتون بولاية تكساس الأمريكية.

وحصد النجم Luke Bryan الجائزة الأهمّ، إذ فاز بجائزة فنان العام التي تُقدّم بناء على تصويت الجمهور.

وعند حصوله على الجائزة، شكر Bryan زوجته وأولاده ومحبّيه، إلى جانب شكره الحضور وعشاق الموسيقى.

أما النجمة Miranda Lambert فكانت الرابحة الكبرى في الحفل، إذ حصدت 4 جوائز، من بينها جائزة أفضل ألبوم للعام عن ألبومها‭Platinum ‬.‬

واللافت أنّ الحضور حطّم الرقم المسجّل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد من الحضور في احتفال توزيع جوائز على الهواء مباشرة. وقد بلغ عدد الحاضرين 70252 شخصاً.

وهذه لائحة بأسماء الفائزين في حفل " ACM":

أفضل صوت غنائي للرجال: Jason Aldean

أفضل فنان صاعد: Cole Swindell

أفضل فريق جماعي: فريق Little Big Town

أفضل أغنية منفردة : I Don't Dance للنجم Lee Brice

أفضل صوت غنائي للنساء: Miranda Lambert

أفضل ألبوم غنائي : Platinum ‬ للنجمة Miranda Lambert

أفضل ديو غنائي: Florida Georgia Line

أفضل أغنية: "Automatic" للنجمة Miranda Lambert

أفضل فيديو: "Drunk on a Plane" لـ Dierks Bentley

أفضل فنان جديد : Cole Swindell

Vocal Event : Florida Georgia Line و Luke Bryan, "This is How We Roll".

جائزة " Milestone " حصل عليها كلّ من: George Strait و Garth Brooks و Miranda Lambert و Taylor Swift و Reba McEntire و Brooks & Dunn and Kenny Chesney.

يُذكر أنّ Andrea Finlay والدة Taylor Swift هي من قدّم لها جائزة Milestone على المسرح.

