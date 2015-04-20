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لوك براين فنان العام في حفل أكاديميا موسيقى الريف

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الإثنين 20-04-2015 16:20

أقامت أكاديميا موسيقى الريف احتفالاً خاصّاً بتوزيع جوائز "ACM"، في الدورة الـ50 للأكاديميا، بحضور أكثر من 70 ألف مشاهد في أرلينجتون بولاية تكساس الأمريكية.
وحصد النجم Luke Bryan الجائزة الأهمّ، إذ فاز بجائزة فنان العام التي تُقدّم بناء على تصويت الجمهور.
وعند حصوله على الجائزة، شكر Bryan زوجته وأولاده ومحبّيه، إلى جانب شكره الحضور وعشاق الموسيقى.
أما النجمة Miranda Lambert فكانت الرابحة الكبرى في الحفل، إذ حصدت 4 جوائز، من بينها جائزة أفضل ألبوم للعام عن ألبومها‭Platinum ‬.‬
واللافت أنّ الحضور حطّم الرقم المسجّل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد من الحضور في احتفال توزيع جوائز على الهواء مباشرة. وقد بلغ عدد الحاضرين 70252 شخصاً.
وهذه لائحة بأسماء الفائزين في حفل " ACM":
أفضل صوت غنائي للرجال: Jason Aldean
أفضل فنان صاعد: Cole Swindell
أفضل فريق جماعي: فريق Little Big Town
أفضل أغنية منفردة : I Don't Dance للنجم Lee Brice
أفضل صوت غنائي للنساء: Miranda Lambert
أفضل ألبوم غنائي : Platinum ‬ للنجمة Miranda Lambert
أفضل ديو غنائي: Florida Georgia Line
أفضل أغنية: "Automatic" للنجمة Miranda Lambert
أفضل : "Drunk on a Plane" لـ Dierks Bentley
أفضل فنان جديد : Cole Swindell
Vocal Event : Florida Georgia Line و Luke Bryan, "This is How We Roll".
جائزة " Milestone " حصل عليها كلّ من: George Strait و Garth Brooks و Miranda Lambert و Taylor Swift و Reba McEntire و Brooks & Dunn and Kenny Chesney.
يُذكر أنّ Andrea Finlay والدة Taylor Swift هي من قدّم لها جائزة Milestone على المسرح.

 

 

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