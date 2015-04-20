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بالفيديو: مذيعة مصرية تنسحب من برنامجها على الهواء وتترك ضيفها مذهولاً

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بالفيديو: مذيعة مصرية تنسحب من برنامجها على الهواء وتترك ضيفها مذهولاً بالفيديو: مذيعة مصرية تنسحب من برنامجها على الهواء وتترك ضيفها مذهولاً

الإثنين 20-04-2015 15:51

أُثار انسحاب المذيعة المصرية حكمت عبد الحميد من برنامج "صباح الخير يا " تاركة ضيفها مذهولاً على الهواء مباشرةً جدلاً كبيراً، حيث تناقل الفيديو ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي.
فقد بدا على المذيعة التعب الشديد، الأمر الذي فسّره البعض بأنها قد تكون حاملاً، خاصةً أنها متزوجة منذ شهور قليلة، إلا أنّ المذيعة برّرت انسحابها بشعورها بآلام لا تحتمل، وقالت إنها تحاملت كثيراً على نفسها وحاولت الإشارة للمخرج لكنه لم ينتبه لها، لذا انسحبت ليحلّ بدلاً منها مذيع زميل للها ويكمل فقرتها.
وبعد الكشف الطبي عليها تبين إصابتها بأزمة قلبية بسيطة.

شاهدوا كيف انسحبت المذيعة على الهواء مباشرةً

 

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سيدتي

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