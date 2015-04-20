كشف غموض مقتل طفل والتعدي عليه جنسيًا بسوهاج‎

تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج من كشف غموض مقتل طفل والتعدى عليه جنسياً بناحية كوم العرب – دائرة مركز سوهاج.

ترجع أحداث الواقعة عندما تلقي اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج أخطاراً بشأن العثور علي جثة الطفل عبد الرازق أبو القاسم عبد الرازق حسين – طافية بترعة نجع حمادي، بناحية كوم العرب – دائرة المركز والمبلغ بغيابه فـي واقعة المحضر رقم 1492 إداري المركز لسنة 2015، حيث توصلت جهود فريق البحث إلي أن وراء ارتكاب الواقعة كل من :- م.ع.م 21 سنة – عامل ويقيم بناحية كوم العرب – دائرة المركز، إسلام أبو الحسن إسماعيل 19 سنة مبيض محاره ، منازع فتحي أبو زيد وشهرته”مصطفي ميكانيكي ” 20 سنة عامل – ويقيمان مدينة طما، عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط فريق البحث أسفرت عن ضبط المتهمان الثاني والثالث أثناء تواجدهما علي أحد المقاهي.

بمواجهة المتهمين إعترفا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الأول حيث استدرجوا المجني عليه إلي أحد المنازل وتعدوا عليه جنسياً وقامو بإطلاق عيار من سلاح ناري ” فرد روسي ” إلا أنه لم يصبه وخشية إفتضاح أمرهم اتفقوا علي اصطحابه إلي الترعة وقامو بطعنه بسلاح أبيض ” خنجر ” وعقب التأكد من وفاته ألقوه بالترعة.

تم ضبط السلاح الناري بإرشاد المتهمين، كلفت ادارة البحث الجنائي بضبط المتهم الهارب.

تحرر عن ذلك محضر ملحقاً بالمحضر الأصلي وجاري العرض علي النيابة العامة.