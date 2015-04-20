أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
عيش الليلة - النجمة لوسي: "أخدت علقة موت بسبب الأراجوز اتعلقت من رجلي" -
وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي -
حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
عيش الليلة - أحمد زاهر: "في ثانوي بقيت قليل الأدب" ويحكي موقف كوميدي أثناء هروبه من المدرسة -
ستاد مصر: لقاء مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الاهلى عقب مباراته مع بتروجيت -
ستاد مصر: تصريحات حسن شحاتة المدير الفنى لفريق بتروجيت عقب مباراته مع الأهلى -
حظك اليوم برج الميزان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مانشستر يجدد عقد «لينجارد» لمدة 4 مواسم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

كشف غموض مقتل طفل والتعدي عليه جنسيًا بسوهاج‎

Google+ Print
كشف غموض مقتل طفل والتعدي عليه جنسيًا بسوهاج‎ كشف غموض مقتل طفل والتعدي عليه جنسيًا بسوهاج‎

أرشيفية

تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج من كشف غموض مقتل طفل والتعدى عليه جنسياً بناحية كوم العرب – دائرة مركز سوهاج.

ترجع أحداث الواقعة عندما تلقي اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج أخطاراً بشأن العثور علي جثة الطفل عبد الرازق أبو القاسم عبد الرازق حسين – طافية بترعة نجع حمادي، بناحية كوم العرب – دائرة المركز والمبلغ بغيابه فـي واقعة المحضر رقم 1492 إداري المركز لسنة 2015، حيث توصلت جهود فريق البحث إلي أن وراء ارتكاب الواقعة كل من :- م.ع.م 21 سنة – عامل ويقيم بناحية كوم العرب – دائرة المركز، إسلام أبو الحسن إسماعيل 19 سنة مبيض محاره ، منازع فتحي أبو زيد وشهرته”مصطفي ميكانيكي ” 20 سنة عامل – ويقيمان مدينة طما، عقب تقنين الإجراءات  قامت مأمورية من ضباط فريق البحث أسفرت عن ضبط المتهمان الثاني والثالث أثناء تواجدهما علي أحد المقاهي.

بمواجهة المتهمين إعترفا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الأول حيث استدرجوا المجني عليه إلي أحد المنازل وتعدوا عليه جنسياً وقامو بإطلاق عيار من سلاح ناري ” فرد روسي ” إلا أنه لم يصبه وخشية إفتضاح أمرهم اتفقوا علي اصطحابه إلي الترعة وقامو بطعنه بسلاح أبيض ” خنجر ” وعقب التأكد من وفاته ألقوه بالترعة.

تم ضبط السلاح الناري بإرشاد المتهمين، كلفت ادارة البحث الجنائي بضبط المتهم الهارب.

تحرر عن ذلك محضر ملحقاً بالمحضر الأصلي وجاري العرض علي النيابة العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا