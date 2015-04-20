وكيل اللاعب: تشيلسي قدم عرضا لديبالا بـ40 مليون يورو

أكد جوستافو ماسكاردي وكيل أعمال الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم باليرمو الإيطالي أن تشيلسي الإنجليزي قد قدم عرضا لضم اللاعب بـ41 مليون يورو.

ويعد ديبالا مهاجم باليرمو الشاب أبرز المرغوبين في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة إذ أشارت تقارير لاهتمام أندية يوفنتوس وأرسنال وباريس سان جيرمان بضمه.

وقال ماسكاردي لصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت "باريس سان جيرمان تقدم بعرض قيمته 46 مليون يورو كما أن تشيلسي عرض 41 مليون يورو لضم اللاعب".

وأضاف "نحن في مرحلة الآن حيث لا يمكن أن يكون العرض أقل من 50 مليون يورو، ديبالا لا يتسرع في اتخاذ قراره بالانتقال".

وسجل ديبالا 13 هدفا في الدوري الإيطالي هذا الموسم كما صنع 10 أهداف لزملائه.