محكمة كويتية تخلى سبيل النائب السابق المعارض مسلم البراك

أمرت محكمة التمييز الكويتية اليوم الاثنين بوقف تنفيذ حكم النائب السابق مسلم البراك وإخلاء سبيله بكفالة 1000 دينار لحين الفصل فى التمييز، وكان البراك قيد الاحتجاز فى السجن المركزى تنفيذا لحكم محكمة الاستئناف بسجنه عامين مع الشغل والنفاذ، كانت محكمة التمييز قد رفضت الاسبوع الماضى اخلاء سبيل النائب السابق المعارض مسلم البراك وأجلت القضية الى اليوم .

يذكر ان محكمة الاستئناف قد قضت فى وقت سابق بسجن البراك عامين بعد ادانته فى قضية أمن دولة على خلفية خطابه الشهير "لن نسمح لك" بندوة كفى عبثا أواخر عام 2012.