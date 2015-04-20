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مقتل 5 جنود بالجيش الليبى وإصابة 40 آخرين فى اشتباكات بمدينة بنغازى

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مقتل 5 جنود بالجيش الليبى وإصابة 40 آخرين فى اشتباكات بمدينة بنغازى مقتل 5 جنود بالجيش الليبى وإصابة 40 آخرين فى اشتباكات بمدينة بنغازى
قتل خمسة جنود بالجيش الليبى وأصيب 40 آخرون، جراء الاشتباكات العنيفة بمناطق متفرقة بمدينة بنغازى مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى.

وقالت فاديا البرغثى مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة ببنغازي، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ظهر اليوم، إن المستشفى استقبل 5 قتلى و40 جريحًا من الجيش الليبى خلال اليومين الماضيين، جراء المعارك الدائرة بمناطق الليثى والصابرى بنغازى.

وأضافت البرغثى أن جثامين القتلى وضعت فى ثلاجة المستشفى لعرضها على الطب الشرعي، لافتة إلى أن إصابات الجنود ال 40 بين الخفيفة والمتوسطة، غادر المستشفى 26 بعد تقديم الإسعافات الأولية لهم، وهناك 14 آخرين بأقسام المستشفى المختلفة لمتابعة حالتهم.

وعلى صعيد آخر، استقبل مركز طرابلس الطبى خلال الأيام الماضية 11 قتيلاً جراء الأحداث الدائرة فى العاصمة (طرابلس).

وقال مصدر طبى بمركز طرابلس الطبى لـ«بوابة الوسط»، إنَّ المركز تسلم 11 قتيلاً، إثر إصابتهم بأعيرة نارية وشظايا فى منطقتى فشلوم وتاجوراء شرق طرابلس.
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