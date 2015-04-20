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مصرع طيارين جزائريين فى تحطم طائرة عسكرية بولاية إليزى

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مصرع طيارين جزائريين فى تحطم طائرة عسكرية بولاية إليزى مصرع طيارين جزائريين فى تحطم طائرة عسكرية بولاية إليزى
لقى طياران جزائريان مصرعهما فى حادث تحطم طائرة هليكوبتر من طراز /مى 24/ بمطار ولاية إيليزى الواقعة على الحدود الجزائرية مع ليبيا.

ولاتزال ملابسات الحادث غير معروفة فى الوقت الراهن، لكن أنباء أفادت اليوم الاثنين، بأن الجيش الوطنى الشعبى ينفذ ـ فى هذه المنطقة ـ عملية عسكرية واسعة، ومن غير المعروف ما إذا الحادث وقع أثناء هذه العملية العسكرية أم لا.
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