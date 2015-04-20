مصرع طيارين جزائريين فى تحطم طائرة عسكرية بولاية إليزى

لقى طياران جزائريان مصرعهما فى حادث تحطم طائرة هليكوبتر من طراز /مى 24/ بمطار ولاية إيليزى الواقعة على الحدود الجزائرية مع ليبيا.إعلان - Ads إعلان - Ads
ولاتزال ملابسات الحادث غير معروفة فى الوقت الراهن، لكن أنباء أفادت اليوم الاثنين، بأن الجيش الوطنى الشعبى ينفذ ـ فى هذه المنطقة ـ عملية عسكرية واسعة، ومن غير المعروف ما إذا الحادث وقع أثناء هذه العملية العسكرية أم لا.
ولاتزال ملابسات الحادث غير معروفة فى الوقت الراهن، لكن أنباء أفادت اليوم الاثنين، بأن الجيش الوطنى الشعبى ينفذ ـ فى هذه المنطقة ـ عملية عسكرية واسعة، ومن غير المعروف ما إذا الحادث وقع أثناء هذه العملية العسكرية أم لا.
>