بالصور.. الأمير بندر الفيصل والسفير قطان يتفقدان قاعات الجامعة العربية

تفقد الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مؤسسة الفكر العربى، يرافقه السفير أحمد قطان، سفير خادم الحرمين الشريفين فى مصر ومندوب المملكة العربية السعودية بالجامعة العربية، مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، ظهر اليوم الاثنين، وذلك بعد لقائهما بالدكتور نبيل العربى، الامين العام للجامعة العربية.

وصاحب وفد من الأمانة العامة للجامعة العربية، الأمير بندر خلال جولته بنقر الجامعة، وكان على رأس الوفد السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لشؤون الاعلام والاتصال، حيث حرص الأمير بندر على زيارة قاعاة الجامعة العربية، ومطالعة الصور الفوتغرافية المعلقة على جدران الجامعة من الداخل والتى تسرد تاريخ الجامعة منذ تأسيسها عام ١٩٤٥.

ويزور الأمير بندر بن خالد الفيصل، مصر هذه الأيام للتحضير للمؤتمر الذى تنظمه المؤسسة فى مصر فى ديسمبر القادم.

وقال الأمير بندر، فى تصريحات سابقة، إن "الغرض من زيارة القاهرة هو التحضير للمؤتمر الذى تنظمه المؤسسة فى مصر بالتعاون والتنسيق مع وزارة الثقافة، ووزارة الخارجية فى ديسمبر القادم، وذلك تقديرا لمكانة مصر وترؤسها القمة العربية".



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الأمير بندر والسفير قطان يطالعان صورة لإحدى القمم العربية



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حوار بين الأمير بندر وقطان على إحدى صور الجامعة



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يتابعان باقى الصور



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الأمير بندر يتابع تعليقات السفير قطان



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الأمير بندر يغادر إحدى قاعات الجامعة



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حوار بين الأمير بندر ووفد الأمانة العامة بإحدى قاعات الجامعة