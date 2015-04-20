حماس:على نتنياهو تفقد جنوده جيدا والكف عن تضليل أهالى المفقودين من شعبه

دعت حركة حماس رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إلى الكف عما وصفتها "تضليل" أهالى الجنود الإسرائيليين المفقودين فى غزة.

وقال مصدر مسئول فى حماس- فى تصريح مقتضب بثته قناة الأقصى الفضائية التابعة للحركة اليوم الاثنين، "على نتنياهو أن يتفقد جنوده جيدا، ويكف عن تضليل أهالى المفقودين من شعبه".

وخلال الحرب التى شنتها ‫‏إسرائيل‬ على غزة الصيف الماضي، أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة "حماس" عن أسرها للجندى الإسرائيلى شاؤول آرون خلال تصديها لتوغل برى للجيش الإسرائيلى شرق مدينة غزة.

وتتهم إسرائيل "حماس" باحتجاز جثة ضابط آخر يدعى هدار غولدن قتل فى اشتباك مسلح شرقى مدينة ‫‏رفح ‬، فى الأول من أغسطس الماضى، وهو ما لم تؤكده أو تنفيه الحركة التى تتبع "سياسة الغموض" فى هذا الشأن فى محاولة لانجاز صفقة جديدة لتبادل الأسرى.

فى سياق متصل، قال عضو المكتب السياسى لحركة "حماس" فتحى حماد إن المقاومة الفلسطينية وكتائب القسام تعملان فى الليل والنهار لإخراج الأسرى من سجون الاحتلال بكل كرامة وعزة وإباء.

وأضاف حماد خلال مهرجان نظمته حماس بمخيم جباليا (شمال قطاع غزة) بمناسبة ذكرى يوم الأسير الفلسطينى أن المقاومة لن يهدأ لها بال حتى يخرج آخر أسير من سجون الاحتلال، لافتا إلى أن قضية الأسرى موجودة فى وجدان كل فلسطينى.

ووفقا لإحصائية أصدرتها هيئة شئون الأسرى والمحررين (وزارة الأسرى سابقا)، فإن هناك 6 ألاف و500 أسير فلسطينى فى سجون الاحتلال موزعين على قرابة 22 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف.

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