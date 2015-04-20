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ضاحي وشرف يشهدان توقيع 4 بروتوكولات تعاون بين المعهد القومي للنقل وعدد من الجهات

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ضاحي وعصام شرف يشهدان توقيع 4 بروتوكولات تعاون بين المعهد القومى للنقل وعدد من الجهات

جانب من توقيع بروتوكولات التعاون بين المعهد القومى للنقل وعدد من الجهات

شهد المهندس هانى ضاحى وزير النقل والدكتورعصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، توقيع 4 بروتوكولات تعاون بين المعهد القومي للنقل وكل من هيئة تخطيط مشروعات النقل والهيئة العامة للمواني البرية والجوافة والمركز العالمي للبحوث والاستشارات البيئية بدولة الإمارات العربيه المتحدة وكلية الهندسة جامعة القاهرة، وذلك في اطار خطة وزارة النقل لتطوير المعهد القومي للنقل لما له من دور محوري كذراع فني لوزارة النقل وكافة الهيئات والمؤسسات والقطاعات التابعة للوزارة وكجهة بحثية استشارية ليس فقط في ولكن في منطقة الشرق الأوسط .

وأوضح وزير النقل أن البروتوكولات التى تم توقيعها تهدف إلي خلق بيئة من العمل المشترك مع المعهد القومي للنقل في مجالات البحوث والاستشارات الهندسية وبرامج التدريب المهني وبرامج الدراسات العليا في مجالات النقل المختلفة كما تعد بمثابة نقطة انطلاق للمعهد القومي للنقل ليعود الي دوره الريادى كبيت للخبرة في مجالات النقل المختلفة في مصر والشرق الاوسط ، مضيفاً أنه من المنتظر خلال الفترة الحالية توقيع بروتوكولات أخرى مع كبريات الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول الخليج الاخري مثل الكويت والمملكة العربية .

وأشار وزير النقل إلى أن هذه البروتوكولات ستحدث انتعاش في كافة أنشطة المعهد البحثية واﻹستشارية واﻷكاديمية والذى سينعكس بالإيجاب على خطط وزارة النقل في كافة قطاعاتها .

جانب من توقيع بروتوكولات التعاون بين المعهد القومى للنقل وعدد من الجهات

جانب من توقيع بروتوكولات التعاون بين المعهد القومى للنقل وعدد من الجهات

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