المعداوى: إعادة رصد درجات مسابقة الطيارين

أصدر المهندس وائل المعداوى وزير الطيران المدنى قرارا اليوم الأحد، بإعادة رصد درجات مسابقة الطيارين وترتيب الأسماء بها بعد استبعاد درجات السن على أن يتم إعلان النتيجة بالكامل لجميع من تقدموا لها طبقا للدرجات الأخرى.

كما أصدر الوزير قرارا بأن يكون امتحان المادة الفنية فى أى مسابقة للطيارين تحريريا وأن يتم بواسطة سلطة الطيران المدنى وذلك تحت إشراف الكابتن إبراهيم عبد الوارث، على أن يتم الإعلان عن مسابقة جديدة للطيارين للشركات الآتية:

> 1- شركة Express (17)طيارا

> 2- شركة Air Cairo (5) طيارين

> 3- شركة Smart للطيران (5) طيارين

> 4- شركة خدمات البترول الجوية (PAS (3 طيارين

> 5- أكاديمية الطيران المدنى (10) طيارين

> على أن يخصص (5) أماكن للمتقدمين لطيارى الأكاديمية من سن (35-40) سنة

> وسوف تقوم كل شركة بإعلان شروط التقديم الخاصة بها.