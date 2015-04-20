توصيل الغاز الطبيعي لـ 109 ألف وحدة سكنية بأسيوط

أعلن المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، عن الانتهاء من 99 % من توصيل الغاز الطبيعي لمدينة أسيوط على 3 مراحل، موضحا أنه تم الانتهاء من توصيل 109ألف و122وحدة سكنية بمدينة أسيوط حتى الآن .

وأكد المحافظ على ضرورة الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية وتوفير كافة الخدمات للمواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة مشيراً إلى أنه جاري الانتهاء من العمل بمنطقة قطاع28 بالمجاهدين وبدء العمل في توصيل الغاز إلى 14ألف و500وحدة بقريتي درنكة ومنقباد التابعتين لمركز أسيوط .

وأوضح “الدسوقي” أنه سيتم البدء في توصيل الغاز الطبيعي لـ16ألف و500وحدة بمركزي الفتح و أبنوب عقب تنفيذ تعدية النيل للخط الرئيسي المغذي للمدينتين على أن يتم توصيل 40 ألف وحدة لمركزي ديروط و القوصية بداية من يناير القادم مؤكداً على إجراء دراسات لتوصيل الغاز لمراكز ( أبوتيج ، صدفا ، منفلوط) حتى يستفيد من الخدمة بكافة مراكز المحافظة .

وأضاف المحافظ أنه جاري دراسة توصيل الغاز الطبيعي لأسيوط الجديدة والمدينة الصناعية بعرب العوامر وموضحاً أن المخابز التي تعمل بالغاز الطبيعي 96مخبز فضلاً عن 372عميل من العملاء التجاريين بالفنادق والمطاعم ومحال الألبان والمستشفي وغيرها .

وأشار المحافظ إلى التنسيق بين شركات الغاز الطبيعي والمحافظة لإنهاء أعمال التطوير ورصف الشوارع عقب الانتهاء من توصيل الغاز إلى الوحدات السكنية بالمناطق المختلفة مطالباً بالانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي في المواعيد المحددة طبقاً للخطة الموضوعة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والاستفادة من توافر الغاز الطبيعي والاستغناء عن اسطوانات البوتاجاز