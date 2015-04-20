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مولر: لسنا في حاجة لمعجزة من أجل عبور بورتو

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مولر: لسنا في حاجة لمعجزة من أجل عبور بورتو مولر: لسنا في حاجة لمعجزة من أجل عبور بورتو

(إفي): قال توماس مولر مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم الاثنين إن فريقه ليس بحاجة إلى معجزة في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لتعويض خسارته ذهابا 3-1 على ملعب بورتو البرتغالي.

وقال مولر: "فوز بايرن بهدفين نظيفين أمر لا يحتاج إلى معجزة. لكن بالطبع هو أمر لا بد من تحقيقه قبل التحدث عنه".

بدوره قال قائد الفريق البافاري فيليب لام إن الفريق عليه خوض المباراة بصبر، وذكر بأن بايرن يحتاج إلى تسجيل هدفين خلال تسعين دقيقة.

وقال لام: "أمامنا تسعون دقيقة. ليس علينا تسجيل هدف في الدقائق العشرة الأولى بأي ثمن. ولو أحرزنا، فسيكون أمرا جيدا للغاية".

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