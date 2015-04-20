إنعم بالراحة والانتعاش والحيويّة مع Calvin Klein

تفوح من مقدّمة عطر ck one summer Calvin Klein نفحة مشروبات الصيف المثلجة مع لمسة منعشة من الحمضيات. ثمّ يعبق قلب العطر بأريجي ثمار العرعر واليانسون اللذين يضفيان عليه الانتعاش والحيوية. أمّا خشب العنبر فيغمر القاعدة برائحة تذكر بالبشرة المسمّرة تحت أشعة الشمس، ما يمنح الرجال والنساء على حدّ سواء تجربة عطرية مستوحاة من البحر الأزرق الاستوائي.

العطر: نفحات حامضية وفاكهية متلألئة

المقدّمة: اليمون الحامض وقشر الليمون، ثمار العرعر، البطيخ المثلّج

القلب: جذر الزنجبيل والزنجبيل، اليانسون ، الخيار النديّ

القاعدة: المسك، خشب العنبر، الباتشولي

تشمل المجموعة:

بخاخ EDT 3.4 أونصة سائلة/100 مل

العبوّة:

تعكس قارورة ck one summer Calvin Klein جمال الشعاب المرجانية التي ترزح تحت أشعّة الشمس، فالجهة الخلفية من القارورة الزجاجية تتّسم بتموّجات، ما يسمح للعطر الشفاف في داخلها أن يعزّز صورة تموجات الرمل الناعم في البحر اللازوردي.

الإعلان:

تظهر الحملة الإعلانية لعطر ck one summer Calvin Klein المياه النقيّة والشفافة مع الشمس الساطعة في مشهد يعرض القارورة على متن قارب في رحلة مشوّقة في عرض البحر.

يتوفّر عطر ck one summer Calvin Klein في الأسواق حول العالم اعتباراً من مايو 2015