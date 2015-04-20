مجموعة Couvrance من Avene للمستحضرات الطبيّة

إنّ اختيار تركيبات آمنة هو أمر ضروري لكلّ من لديها بشرة حساسة وأحياناً مفرطة بالحساسية.

لذا نقدّم إليك مجموعة Couvrance التي تحتلّ الطليعة في مجال مستحضرات التجميل الطبية، بعدما ابتكرت لتناسب أكثر أنواع البشرة حساسيّة وتسهل عملية الإستعمال و تمنح نتائج مبهرة لم تعهديها سابقاً.

سرّ البشرة المثالية

باعتبارها رائدة في مجال مستحضرات التجميل الطبية في أوروبا، تعدّ Couvrance خبيرة في توحيد لون البشرة بتقنيات متنوعة تتراوح بين إخفاء العيوب الخفيفة (الاحمرار الخفيف، الهالات الداكنة تحت العين) وتلك العميقة (عيوب ما بعد الجراحة، وحمات الولادة، العدة الوردية، البهاق، الحروق...)

فمبدأ مستحضرات Couvrance يرتكز على تكامل الألوان. وتساعد تقنية توحيد لون البشرة هذه على إخفاء كافّة أنواع العيوب بدون الافراط في استعمال كريمات الأساس بغية الحصول على إطلالة طبيعية للغاية.

إنّ الوعد الذي قطعناه عليك بضمان أعلى مستويات تحملّ البشرة، يعني أنّ مستحضرات Couvrance هي أيضاً:

مختبرة على البشرة العارية (عارضة ببشرة متهيجة)

خالية من العطور

لا تسبّب الحساسية

لا تسبّب انسداد المسام

تحمي من الأشعة ما فوق البنفسجية

خالية من المواد الحافظة

مقاومة للماء والتلطيخ والعرق

تقنية فريدة مؤلّفة من 3 خطوات:

1 إخفاء العيوب من خلال تكامل الألوان

2 توحيد لون البشرة

3 إبراز ملامح الوجه

1- إخفاء العيوب من خلال تكامل الألوان

Green Concealer Stick

الأخضر يزيل الأحمر

الأحمرار الحادّ:

العدة الوردية، الندب الحديثة، وحمات الولادة، الأوعية الدموية الظاهرة، الإحمرار الناتج عن الخضوع لجلسات ليزر، إلخ.

Yellow Concealer Stick

الأصفر يزيل الأزرق

أبرز الشوائب ذات الدرجات الزرقاء

الكدمات، كدمات ما بعد الجراحة، الهالات الداكنة تحت العين، دوالي الأوردة، إلخ.

Coral Concealer Stick

المرجاني يزيل البني

أبرز الشوائب ذات الدرجات البنيّة

البقع البنّية، الكلف، تصبّغ ما بعد الالتهاب، الندب القديمة، الهالات البنية تحت العين، إلخ.

تخلّصي من الهالات تحت العين!

هل تعلمين؟

من الضروري جدّاً أن ترطّبي الهالات تحت العين قبل إخفائها.

الهالات البنية تحت العين

عادة ما يطرح إخفاء الهالات البنية تحت العين، الشائعة أكثر عند صاحبات أنواع البشرة الأدكن، صعوبة أكبر. فغالباً ما ينتج عن ذلك لون رماديّ جدّاً. غير أنّ Coral Concealer Stick يجعل من الممكن إخفاء الهالات تحت العين، ما يمنح تأثيراً مضاداً للبهتان، طبيعياً جدّاً ومشرقاً.

2- توحيد لون البشرة

كريم الأساس المضغوط

تضمن كريمات الأساس المضغوطة ضمن مجموعة Couvrance الحصول على بشرة متجانسة، خالية تماماً من العيوب، إن استعملت لوحدها أو مع مستحضرات توحيد لون البشرة.

ابتكرت كريمات الأساس المضغوطة هذه الخالية من العطور والمواد الحافظة خصيصاً للبشرة الحساسة، موفّرة تغطية استثنائية عبر إخفاء أبرز الشوائب ومنح السيّدات في الوقت عينه نتائج طبيعيّة للغاية.

والجدير ذكره أنّها مثالية أيضاً لكلّ من ترغب في بشرة لا تشوبها شائبة.

تأتي كريمات الأساس المضغوطة هذه في 4 ألوان وقوامين لتناسب كلّ أنواع البشرة وألوانها:

قوام غني، كريمي وحريري للبشرة الجافة إلى الجافة جدّاً.

قوام خال من الزيوت يمنح إطلالة طبيعية بملمس ناعم للبشرة العاديّة إلى المختلطة وللاستعمال على الجسم.

02 طبيعي 03 بيج 04 عسلي 05 البني المائل إلى البرتقالي

3- تثبيت مكياج الأساس وتعزيز الإشراق

البودرات المؤلّفة من عدّة ألوان Mosaic Powders

تمنح هذه البودرات المتعدّدة الألوان إطلالة طبيعية جدّاً. ويمكن استعمالها للتخفيف من اللّمعان، تثبيت مكياج الأساس أو تحديد ملامح الوجه.

البودرة المؤلّفة من عدّة ألوان فاتحة للغاية Translucent Mosaic Powder

تجمع هذه البودرة بتناغم تامّ بين ألوان بيج طبيعية جدّاً، لتخفّف اللّمعان وتمنح إطلالة طبيعية وشفافة.

بودرة البرونز المؤلّفة من عدّة ألوان Bronzer Mosaic Powder

بودرة مضغوطة متعدّدة الألوان تجمع بين الدرجات الذهبيّة لتعطي رونقاً صحّياً وطبيعيّاً للغاية على مدار السنة.

مياه Avène الحرارية

لا غنى عن بخاخ مياه Avène الحرارية. وذلك ليس فقط لمعالجة الاحمرار، الحكّة وغيرها من تهيّجات البشرة، بل لتثبيت مكياج الأساس أيضاً.