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بالصور: اكسسوارات الأسنان الهوليوودية موضة تعتمدها النجمات

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بالصور: اكسسوارات الأسنان الهوليوودية موضة تعتمدها النجمات بالصور: اكسسوارات الأسنان الهوليوودية موضة تعتمدها النجمات

الإثنين 20-04-2015 17:35

" الابتسامة الهوليوودية" تحوّلت الى أساس جماليّ عند النجمات والمشاهير. وها هم يدفعون مبالغ كبيرة لتبييض الأسنان وتقشيرها، أو تركيب أسنان مستعارة أيضاً، للحصول على اللون الأبيض المثالي. وبالرغم من أن معظم النجمات لا يتحدّثن عن أسنانهن المركّبة، فإنّ الصور تُثبت ذلك. تُعتبر طريقة تقشير الأسنان وتركيب أخرى تقنية تجميليّة، لكنها كانت حاجة لتصحيح الضررعند البعض.

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Hilary Duff: اعترفت بأنها كسرت سنّها إثر صدمة بالمايكروفون أثناء أحد استعراضاتها، وبعدها عمدت إلى تقشير كلّ أسنانها للحصول على ابتسامة هوليوودية.
Victoria Beckham: تعتبر الصورة خير دليل على أنّ هذه النجمة قد غيّرت ابتسامتها.
Courtney Love: كانت تعاني من مشكلة في لون أسنانها وشكلها؛ وها هي اليوم تتميز بأجمل ابتسامة في العالم.
Catherine Zeta-Jones: تؤكد الصور أن هذه النجمة لم تبيّض أسنانها فقط، بل غيّرتها كليّاً.
Cheryl Cole: بعد أن عانت فترة طويلة من التباين في مقاس أسنانها، أجرت تقنية التقشير لتحصل على ابتسامة هوليوودية.
Janice Dickinson: اعترفت بأنّ لديها بعض الأسنان الوهمية، بعد أن تعرّضت لحادث محرج في أحد المطاعم، حيث وقعت واحدة من أسنانها.
Celine Dion: هذا الفرق الفاضح في أسنان هذه النجمة يؤكد أنها ليست طبيعيّة.
Keyshia Cole: قررت اعتماد تقشير الأسنان لإغلاق الفجوات بين أسنانها.
ولم تقتصر آخر صيحات الأسنان على التبييض والتقشير وتركيب الأسنان الوهمية، إذ استخدم كلّ من Katy Perry، Madonnaو Miley Cyrus اكسسواراً يوضع على الأسنان، كشرائح مذهّبة فوق الأسنان السفلى أو حبوب سوارفسكي على الأسنان العليا أو حتى سلاسل معدنيّة توضع بين الأسنان.
هل تعتقدين بأنّ الأسنان الوهمية تحسّن مظهر النجمات؟ وهل أعجبتك موضة اكسسوارات الأسنان؟

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