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تقليل البروتينات وخفض السعرات الحرارية.. أشهر المعلومات الخاطئة عن مريض الكبد

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تقليل البروتينات وخفض السعرات الحرارية.. أشهر المعلومات الخاطئة عن مريض الكبد تقليل البروتينات وخفض السعرات الحرارية.. أشهر المعلومات الخاطئة عن مريض الكبد
أكد الدكتور مجدى خليل، أستاذ التخدير والعناية المركزة بمعهد الكبد القومى بجامعة المنوفية، أن هناك تغذية خاصة بمريض الكبد يجب الالتزام بها حتى لا تحدث مضاعفات لمريض الكبد.

وأشار إلى أن هناك معلومات خاطئة مترسخة فى أذهان مرضى الكبد بصفة عامة منها:

معلومات خاطئة عن مريض الكبد


>أولاً: الإقلال من تناول البروتينات بصفة عامة "اللحوم" والأسماك والدواجن بل على العكس أثبتت الدراسات الحديثة أن مريض الكبد يحتاج جسمه إلى تناول البروتينات مرة وربع من البروتينات من احتياج الأسنان العادى.

ثانيًا: أن مريض الكبد يحتاج إلى سعرات حرارية أقل فى حين أنه يحتاج إلى سعرات حرارية أعلى مقارنة بالمريض العادى.

مريض الكبد أكثر عرضة للإصابة بمرض السكر


>وأوضح أن مريض الكبد يحتاج إلى سعرات حرارية عالية حيث يحتاج إلى أربع أو خمس وجبات تحتوى على البروتينات وذلك طبقًا لإرشادات الجمعية الأوروبية للتغذية العلاجية مع إضافة السكريات قبل النوم وفحص مستمر للسكر فى البول وقال إن مريض الكبد عليه أن يتناول معظم الأطعمة وينصح فقط بالابتعاد عن الأطعمة المملحة شديدة الملح وتناول الغذاء الصحى العادى وعدم تناول الطعام المسبك.

وأشار إلى أن مريض الكبد عرضة لمرض السكر أكثر من المريض العادى وهذا اعتقاد صحيح حيث إن مريض الكبد عرضة للإصابة بمرض السكر.
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